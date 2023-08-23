Рус

Фантастичні горіхові трубочки: простий десерт за десять хвилин

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Обов’язково приготуйте їх до свята Новина оновлена 23 серпня 2023, 14:19
Обов’язково приготуйте їх до свята. Фото Прості рецепти

Простий домашній десерт до чаю

Ми розповідали, як приготувати смачний та бюджетний шоколадний торт. Тепер ділимось рецептом простої випічки.

Ці горіхові трубочки дуже прості і доволі бюджетні. Продукти точно є у вас вдома. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

  • Борошно – 280 г
  • Розпушувач – 0,5 ч.л.
  • Сіль – дрібка
  • Ванілін – 1/4 ч.л.
  • Вершкове масло – 80 г
  • Сметана – 200 г
  • Яєчний жовток – 1 шт
  • Начинка:
  • Яєчний білок – 1 шт
  • Цукор – 40 грам
  • Ванільний цукор – 1 ч.л.
  • Волоські горіхи – 100 г
  • Цукрова пудра 100 – 150 г

Спосіб приготування:

  1. До просіяного борошна додаємо розпушувач, сіль та ванілін. Усе перемішуємо.
  2. Додаємо м’яке вершкове масло і починаємо замішувати крихту з тіста. Далі додаємо сметану, яйце, вимішуємо тісто.
  3. Загортаємо його у пакет і ставимо в холодильник на 10-15 хвилин. В цей час займаємось начинкою.
  4. До яєчного білка додаємо цукор, ванільний цукор і збиваємо все міксером до пишності. Всипаємо подрібнені волоські горіхи, перемішуємо.
  5. На поверхню, присипану борошном, викладаємо тісто, ділимо його на 4 частини. Кожен шматочок розкочуємо у тонкий пласт.
  6. Ділимо його на 8 частин і у кожну викладаємо начинку. Закручуємо.
  7. Викладаємо трубочки на деко, застелене пергаментом. Випікаємо 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Готові трубочки кладемо у пакетик з цукровою пудрою і струшуємо його.

Горіхові трубочки виходять смачні й апетитні. Також ми ділились рецептом українського простого десерту — макоржеників.

Теги:
#Рецепт #Горіхи #Горіховий Спас #Десерт #Горіховий Спас