Фантастичні горіхові трубочки: простий десерт за десять хвилин

Простий домашній десерт до чаю

Ми розповідали, як приготувати смачний та бюджетний шоколадний торт. Тепер ділимось рецептом простої випічки.

Ці горіхові трубочки дуже прості і доволі бюджетні. Продукти точно є у вас вдома. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

Борошно – 280 г

Розпушувач – 0,5 ч.л.

Сіль – дрібка

Ванілін – 1/4 ч.л.

Вершкове масло – 80 г

Сметана – 200 г

Яєчний жовток – 1 шт

Начинка:

Яєчний білок – 1 шт

Цукор – 40 грам

Ванільний цукор – 1 ч.л.

Волоські горіхи – 100 г

Цукрова пудра 100 – 150 г

Спосіб приготування:

До просіяного борошна додаємо розпушувач, сіль та ванілін. Усе перемішуємо. Додаємо м’яке вершкове масло і починаємо замішувати крихту з тіста. Далі додаємо сметану, яйце, вимішуємо тісто. Загортаємо його у пакет і ставимо в холодильник на 10-15 хвилин. В цей час займаємось начинкою. До яєчного білка додаємо цукор, ванільний цукор і збиваємо все міксером до пишності. Всипаємо подрібнені волоські горіхи, перемішуємо. На поверхню, присипану борошном, викладаємо тісто, ділимо його на 4 частини. Кожен шматочок розкочуємо у тонкий пласт. Ділимо його на 8 частин і у кожну викладаємо начинку. Закручуємо. Викладаємо трубочки на деко, застелене пергаментом. Випікаємо 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Готові трубочки кладемо у пакетик з цукровою пудрою і струшуємо його.

Горіхові трубочки виходять смачні й апетитні. Також ми ділились рецептом українського простого десерту — макоржеників.