Фантастичні горіхові трубочки: простий десерт за десять хвилин
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Простий домашній десерт до чаю
Ми розповідали, як приготувати смачний та бюджетний шоколадний торт. Тепер ділимось рецептом простої випічки.
Ці горіхові трубочки дуже прості і доволі бюджетні. Продукти точно є у вас вдома. Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- Борошно – 280 г
- Розпушувач – 0,5 ч.л.
- Сіль – дрібка
- Ванілін – 1/4 ч.л.
- Вершкове масло – 80 г
- Сметана – 200 г
- Яєчний жовток – 1 шт
- Начинка:
- Яєчний білок – 1 шт
- Цукор – 40 грам
- Ванільний цукор – 1 ч.л.
- Волоські горіхи – 100 г
- Цукрова пудра 100 – 150 г
Спосіб приготування:
- До просіяного борошна додаємо розпушувач, сіль та ванілін. Усе перемішуємо.
- Додаємо м’яке вершкове масло і починаємо замішувати крихту з тіста. Далі додаємо сметану, яйце, вимішуємо тісто.
- Загортаємо його у пакет і ставимо в холодильник на 10-15 хвилин. В цей час займаємось начинкою.
- До яєчного білка додаємо цукор, ванільний цукор і збиваємо все міксером до пишності. Всипаємо подрібнені волоські горіхи, перемішуємо.
- На поверхню, присипану борошном, викладаємо тісто, ділимо його на 4 частини. Кожен шматочок розкочуємо у тонкий пласт.
- Ділимо його на 8 частин і у кожну викладаємо начинку. Закручуємо.
- Викладаємо трубочки на деко, застелене пергаментом. Випікаємо 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Готові трубочки кладемо у пакетик з цукровою пудрою і струшуємо його.
Горіхові трубочки виходять смачні й апетитні. Також ми ділились рецептом українського простого десерту — макоржеників.