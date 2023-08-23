Борошно та окріп: бюджетний рецепт до сніданку за п’ять хвилин
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Економний і дуже смачний рецепт
Якщо потрібно щось приготувати до чаю, а часу навіть на швидкий яблучний пиріг у сковороді немає, зверніть увагу на цей рецепт. Дуже смачний та швидкий рецепт хрустких паличок.
З’їдаються такі палички дуже швидко, подобаються і дітям і дорослим. Рецептом поділились на порталі "Господинька"
Інгредієнти:
- Вода (окріп) 1 скл.
- Сіль 1 ч. л.
- Цукор 1 ст. л.
- Борошно пшеничне 2 скл.
- Олія для смаження
Спосіб приготування:
- Майже все борошно просіюємо, змішуємо його із сіллю та цукром. Паралельно кип’ятимо воду.
- Вливаємо окріп до борошна. Лопаткою вимішуємо масу.
- Коли вона стане теплою, вимішуємо тісто руками. Воно повинне вийти м’яким та піддатливим.
- В процесі вимішування тіста час від часу додаємо борошно із залишку. Щоразу вимішуємо.
- Стіл присипаємо борошном. Тісто розкочуємо у тонкий пласт. Нарізаємо його тонкими смужками.
- Розігріваємо олію і обсмажуємо смужки до рум’яності. Це не займе багато часу — палички швидко просмажуються, надуваються та стають хрумкими.
- Викладаємо готові вироби на паперовий рушник, щоб всотались надлишки олії. Складаємо їх на тарілку.
Такі палички можна подавати просто так або почекати, коли охолоне і посипати цукровою пудрою. Також ми розповідали, як приготувати прості горіхові трубочки.