Борошно та окріп: бюджетний рецепт до сніданку за п’ять хвилин

Економний і дуже смачний рецепт

Якщо потрібно щось приготувати до чаю, а часу навіть на швидкий яблучний пиріг у сковороді немає, зверніть увагу на цей рецепт. Дуже смачний та швидкий рецепт хрустких паличок.

З’їдаються такі палички дуже швидко, подобаються і дітям і дорослим. Рецептом поділились на порталі "Господинька"

Інгредієнти:

Вода (окріп) 1 скл.

Сіль 1 ч. л.

Цукор 1 ст. л.

Борошно пшеничне 2 скл.

Олія для смаження

Спосіб приготування:

Майже все борошно просіюємо, змішуємо його із сіллю та цукром. Паралельно кип’ятимо воду. Вливаємо окріп до борошна. Лопаткою вимішуємо масу. Коли вона стане теплою, вимішуємо тісто руками. Воно повинне вийти м’яким та піддатливим. В процесі вимішування тіста час від часу додаємо борошно із залишку. Щоразу вимішуємо. Стіл присипаємо борошном. Тісто розкочуємо у тонкий пласт. Нарізаємо його тонкими смужками. Розігріваємо олію і обсмажуємо смужки до рум’яності. Це не займе багато часу — палички швидко просмажуються, надуваються та стають хрумкими. Викладаємо готові вироби на паперовий рушник, щоб всотались надлишки олії. Складаємо їх на тарілку.

Такі палички можна подавати просто так або почекати, коли охолоне і посипати цукровою пудрою. Також ми розповідали, як приготувати прості горіхові трубочки.