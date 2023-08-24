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Це печиво просто розтане у роті: бюджетний рецепт до свята і не тільки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Прекрасний варіант до свята – горіхове печиво
Прекрасний варіант до свята – горіхове печиво. Фото babusyni-retsepty

Таку випічку всі проситимуть щодня!

У вівторок, 29 серпня 2023 року, в Україні відзначається Горіховий Спас. Традиційно цього дня сім’ї збираються за столом та ласують випічкою з горіхами. Тому якщо ви шукаєте рецепти з горіхами, то вам сюди.

Печиво з мигдалем від "Бабусиних рецептів" – це справжня радість для всіх. Слід скуштувати таку випічку хоча б раз – і вона буде на столі щодня. До речі, замість мигдалю можна використовувати лісовий горіх, фісташки, кеш'ю або волоські горіхи – смак буде таким самим чудовим.

Як приготувати горіхове печиво

Інгредієнти:

  • яйця – 2 шт.;
  • яєчний жовток – 1 шт.;
  • цукор – 70 г;
  • мигдаль – 50 г;
  • вершкове масло – 150 г;
  • розпушувач – 7 г;
  • лимонна цедра;
  • борошно — 350 г;
  • сіль — 1 щіпка.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте цукровий пісок з цедрою лимона, додайте розтоплене вершкове масло і розмішайте до розчинення цукру.
  2. У масу вбийте яйця, посоліть та перемішайте до однорідності. Частками просійте в яєчну масу борошно з розпушувачем та замісіть липке та м’яке тісто.
  3. Розкотіть сформований колобок тіста в коржик завтовшки близько 1 см, виріжте за допомогою формочки або склянки печива.
  4. Застеліть лист пергаментом, викладіть печиво і змастіть поверхню жовтком. Подрібніть мигдаль і посипте верх печива. Випікайте при 180 градусах у духовці приблизно 15-20 хвилин.

До Горіхового Спас приготуйте також неперевершений горіховий торт за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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