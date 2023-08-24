"Червона ікра" з оселедця: рецепт, за яким полюватимуть усі друзі

Неймовірна смакота з простих продуктів

Оселедець — недорога і дуже корисна риба. Її можна куштувати як самостійну страву, а можна приготувати найсмачніші закуски, які підійдуть навіть до святкового столу.

Сьогодні ми поділимося дивовижним рецептом "червоної ікри" за рецептом "Смакуй". Таку закуску можна приготувати із найпростіших продуктів. За основу страви взято саме оселедець, вершкового смаку додасть олію та м’який плавлений сир, а кольору додасть варена морква. З мінімуму інгредієнтів ви отримаєте масу смаку та задоволення.

Як приготувати ікру з оселедця та моркви.

Інгредієнти:

оселедець слабосолона — 1 шт.;

вершкове масло – 150 г;

плавлений сирок – 200 г;

морква – 2 шт.;

сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

Моркву зваріть, остудіть та очистьте. Вершкове масло дістаньте з холодильника за 30 хвилин, щоб воно стало м’яким. Оселедець очистьте, видаліть шкірку та всі кістки. Плавлені сирки, філе оселедця та варену моркву перекрутіть через м’ясорубку. Суміш перемішайте, додайте м’яке вершкове масло. При необхідності посоліть масу та поставте в холодильник на 15 хвилин для охолодження. Нанесіть ікру на багет, прикрасьте зеленню та подайте на стіл. У холодильнику таке намазування зберігається до 3 днів.

Любителі оселедця точно отримають задоволення, якщо приготують його в гірчичній заправці за рецептом "Телеграфа". Смачного!