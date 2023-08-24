Така закуска завжди буде в холодильнику: пісний рецепт грибного паштету
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Неймовірний паштет вразить серце кожного
З 14 по 27 серпня в Україні триває Успенський пост. У ці дні віряни обмежують своє харчування, не вживаючи м’ясних, рибних та молочних страв. Основну частину раціону складають овочі, фрукти, ягоди, горіхи, гриби. І якщо ви шукаєте прості пісні рецепти, то вам сюди.
Сьогодні приготуємо грибний паштет Food Oboz ідеально підійде для Успенського посту. Він виходить легким та дуже ніжним. А щоб смак паштету був цікавішим, можна приготувати його з різних видів грибів — наприклад, із шампіньйонів та вішанок. Спробуємо?
Як приготувати грибний паштет
Інгредієнти:
- гриби — 400 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- чорний перець горошок – 1/4 ч. л.;
- червоний мелений перець — 1/4 ч. л.;
- сушений часник — 1/4 ч. л.;
- сіль — 1/4 ч. л.
Спосіб приготування:
- Наріжте цибулю півкільцями, помішуючи, обсмажте до золотистості.
- До цибулі додайте моркву, обсмажте овочі до напівготовності — морква має бути м’якою.
- Гриби наріжте тонкими півкільцями та відправте до овочів.
- Помішуючи, обсмажте на середньому вогні овочі, доки рідина від грибів не випарується.
- Подрібніть сушений часник, сіль, чорний перець (горошок) та червоний перець мелений.
- Гриби перекладіть в окремий посуд, просипте підготовленими спеціями та подрібніть у блендері. Паштет готовий, можна подавати на стіл.
Якщо у вас залишилися гриби, приготуйте з них ковбасу за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного.