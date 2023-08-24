Така закуска завжди буде в холодильнику: пісний рецепт грибного паштету

Неймовірний паштет вразить серце кожного

З 14 по 27 серпня в Україні триває Успенський пост. У ці дні віряни обмежують своє харчування, не вживаючи м’ясних, рибних та молочних страв. Основну частину раціону складають овочі, фрукти, ягоди, горіхи, гриби. І якщо ви шукаєте прості пісні рецепти, то вам сюди.

Сьогодні приготуємо грибний паштет Food Oboz ідеально підійде для Успенського посту. Він виходить легким та дуже ніжним. А щоб смак паштету був цікавішим, можна приготувати його з різних видів грибів — наприклад, із шампіньйонів та вішанок. Спробуємо?

Як приготувати грибний паштет

Інгредієнти:

гриби — 400 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

чорний перець горошок – 1/4 ч. л.;

червоний мелений перець — 1/4 ч. л.;

сушений часник — 1/4 ч. л.;

сіль — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

Наріжте цибулю півкільцями, помішуючи, обсмажте до золотистості. До цибулі додайте моркву, обсмажте овочі до напівготовності — морква має бути м’якою. Гриби наріжте тонкими півкільцями та відправте до овочів. Помішуючи, обсмажте на середньому вогні овочі, доки рідина від грибів не випарується. Подрібніть сушений часник, сіль, чорний перець (горошок) та червоний перець мелений. Гриби перекладіть в окремий посуд, просипте підготовленими спеціями та подрібніть у блендері. Паштет готовий, можна подавати на стіл.

Якщо у вас залишилися гриби, приготуйте з них ковбасу за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного.