Найкращий рецепт у неймовірну спеку: ці ліниві пиріжки розхватають за хвилину

Страва для тих, хто не любить готувати

Коли на вулиці спекотна погода довго стояти біля плити не дуже хочеться. Саме тому на допомогу приходять швидкі рецепти.

Саме такий рецепт пиріжків нам пропонує "1 хвилина". Не витрачаючи багато часу на приготування, у вас вийдуть ніжні та м’які пиріжки. Спробуйте та переконайтесь самі!

Як приготувати ліниві пиріжки

Інгредієнти

Для тіста:

кефір – 350 мл;

борошно — 300 г;

сметана – 100 г;

куряче яйце – 1 шт.;

розпушувач – 15 г;

цукор — 1 ч.л.;

сіль — 1/2 ч.л.

Для начинки:

цибуля зелена – 2 пучки;

курячі яйця варені – 2 шт.;

розтоплене вершкове масло — 20 г;

перець, сіль – до смаку.

Для смаження:

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Для начинки нарізаємо цибулю та варені яйця, пересипаємо в один посуд. Солимо, перчимо, додаємо розтоплене вершкове масло і ретельно перемішуємо. Для приготування тіста розбиваємо в миску одне яйце, додаємо сметану, сіль, цукор та кефір. Поступово в суміш додаємо борошно, що просіює, і розпушувач. Готове тісто по консистенції має нагадувати дуже густу сметану. Додаємо начинку в тісто, добре перемішуємо, накриваємо кришкою та залишаємо на 10 хвилин відпочити. На розігріту сковороду з олією викладаємо тісто і смажимо з обох боків золотистого кольору. Готові пиріжки викладаємо на паперовий рушник, щоб увібрати зайву олію.

А спробуйте приготувати пиріжки з яблуками за рецептом "Телеграфа". Цей дивовижний смак запам’ятається вам надовго!