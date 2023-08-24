Ви будете хрумтіти із задоволенням: перевірений рецепт маринованих огірків

Простий рецепт неймовірної смакоти

Консервовані хрумкі огірки — універсальна закуска на всі випадки життя. Безумовно, кожен кулінар має свої улюблені рецепти, але непогано мати перевірений рецепт смачної страви.

Мариновані огірки за рецептом "Школи життя" – саме такий. На приготування такої закуски ви не витратите багато часу, але отримаєте неперевершений результат!

Перевірений рецепт маринованих огірків

Інгредієнти на одну літрову банку:

1 невелика цибулина;

1 парасолька кропу;

2-3 зубчики часнику;

2 лаврові листи;

10 горошин перцю;

по листку вишні та чорної смородини.

На півлітра води:

2 ч. л. солі;

4 ч. л. цукру;

4 ст. л. оцту 9%.

Спосіб приготування:

Огірки замочуємо у холодній воді на годину. Півторалітрові банки та кришки стерилізуємо. На дно банки укладаємо листя хрону, парасольку кропу, лавровий лист, чорний перець горошком, зубці часнику, що розрізають навпіл, і по листочку вишні та чорної смородини. Щільно наповнюємо банку огірками, заливаємо окропом, накриваємо кришкою і залишаємо на годину-півтори. Зливаємо воду в каструлю. Додаємо сіль та цукор. Помішуємо, доводимо до кипіння та вливаємо оцет. Киплячим маринадом заливаємо огірки, закочуємо, укутуємо ковдрою і залишаємо остигати.

Зберігайте огірки відповідно до лайфхаків Телеграфа. Так ваші заготівлі простоять довгий час.