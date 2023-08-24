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Ви будете хрумтіти із задоволенням: перевірений рецепт маринованих огірків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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У цьому рецепті ви будете впевнені
У цьому рецепті ви будете впевнені. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Простий рецепт неймовірної смакоти

Консервовані хрумкі огірки — універсальна закуска на всі випадки життя. Безумовно, кожен кулінар має свої улюблені рецепти, але непогано мати перевірений рецепт смачної страви.

Мариновані огірки за рецептом "Школи життя" – саме такий. На приготування такої закуски ви не витратите багато часу, але отримаєте неперевершений результат!

Перевірений рецепт маринованих огірків

Інгредієнти на одну літрову банку:

  • 1 невелика цибулина;
  • 1 парасолька кропу;
  • 2-3 зубчики часнику;
  • 2 лаврові листи;
  • 10 горошин перцю;
  • по листку вишні та чорної смородини.

На півлітра води:

  • 2 ч. л. солі;
  • 4 ч. л. цукру;
  • 4 ст. л. оцту 9%.

Спосіб приготування:

  1. Огірки замочуємо у холодній воді на годину.
  2. Півторалітрові банки та кришки стерилізуємо. На дно банки укладаємо листя хрону, парасольку кропу, лавровий лист, чорний перець горошком, зубці часнику, що розрізають навпіл, і по листочку вишні та чорної смородини.
  3. Щільно наповнюємо банку огірками, заливаємо окропом, накриваємо кришкою і залишаємо на годину-півтори.
  4. Зливаємо воду в каструлю. Додаємо сіль та цукор. Помішуємо, доводимо до кипіння та вливаємо оцет.
  5. Киплячим маринадом заливаємо огірки, закочуємо, укутуємо ковдрою і залишаємо остигати.

Зберігайте огірки відповідно до лайфхаків Телеграфа. Так ваші заготівлі простоять довгий час.

Теги:
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