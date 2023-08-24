Ви будете хрумтіти із задоволенням: перевірений рецепт маринованих огірків
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Простий рецепт неймовірної смакоти
Консервовані хрумкі огірки — універсальна закуска на всі випадки життя. Безумовно, кожен кулінар має свої улюблені рецепти, але непогано мати перевірений рецепт смачної страви.
Мариновані огірки за рецептом "Школи життя" – саме такий. На приготування такої закуски ви не витратите багато часу, але отримаєте неперевершений результат!
Перевірений рецепт маринованих огірків
Інгредієнти на одну літрову банку:
- 1 невелика цибулина;
- 1 парасолька кропу;
- 2-3 зубчики часнику;
- 2 лаврові листи;
- 10 горошин перцю;
- по листку вишні та чорної смородини.
На півлітра води:
- 2 ч. л. солі;
- 4 ч. л. цукру;
- 4 ст. л. оцту 9%.
Спосіб приготування:
- Огірки замочуємо у холодній воді на годину.
- Півторалітрові банки та кришки стерилізуємо. На дно банки укладаємо листя хрону, парасольку кропу, лавровий лист, чорний перець горошком, зубці часнику, що розрізають навпіл, і по листочку вишні та чорної смородини.
- Щільно наповнюємо банку огірками, заливаємо окропом, накриваємо кришкою і залишаємо на годину-півтори.
- Зливаємо воду в каструлю. Додаємо сіль та цукор. Помішуємо, доводимо до кипіння та вливаємо оцет.
- Киплячим маринадом заливаємо огірки, закочуємо, укутуємо ковдрою і залишаємо остигати.
Зберігайте огірки відповідно до лайфхаків Телеграфа. Так ваші заготівлі простоять довгий час.