Літня "Шуба": у цьому рецепті багато овочів і жодного граму майонезу
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Новий рецепт класичної страви
Всі ми любимо поласувати "Шубою". Однак ми звикли цей салат готувати взимку із варених овочів. А що, якщо спробувати приготувати літній варіант звичної страви із сезонних овочів?
Саме такий рецепт Shuba і пропонує. Не відмовлятимемося від найулюбленішої страви, просто замінимо варені овочі на сезонні та вуаля — класична страва в новому виконанні готова!
Як приготувати літню "Шубу"
Інгредієнти на 4 порції:
- томати — 500 г;
- оселедець, філе — 4 шт.;
- цибуля червона ріпчаста — 1/2 шт.;
- хліб житній, скибочки — 3 шт.;
- олія оливкова Extra Virgin — 3 ст. л.;
- оцет винний — 1 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- базилік зелений, пучок, сіль, чорний перець, салатна зелень — на смак.
Спосіб приготування:
- Хліб наріжте кубиками середнього розміру і підрум’яньте в духовці на деку.
- Цибулю наріжте тонким пір’ям, помідори довільними скибочками, оселедець — шматочками.
- На велику тарілку викладете салатний мікс, помідори, оселедець, цибулю, грінку.
- Для заправки змішайте оливкову олію та винний оцет. У суміш додайте гірчицю, трохи солі та перцю і добре збовтайте.
- Салат полийте заправкою, що вийшов, посипте базиліком і подавайте.
А ви знаєте, що можна приготувати бутерброди а-ля Шуба? Приготуйте їх за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь!