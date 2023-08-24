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Літня "Шуба": у цьому рецепті багато овочів і жодного граму майонезу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Страва для любителів свіжих овочів та риби
Страва для любителів свіжих овочів та риби. Фото shuba.life

Новий рецепт класичної страви

Всі ми любимо поласувати "Шубою". Однак ми звикли цей салат готувати взимку із варених овочів. А що, якщо спробувати приготувати літній варіант звичної страви із сезонних овочів?

Саме такий рецепт Shuba і пропонує. Не відмовлятимемося від найулюбленішої страви, просто замінимо варені овочі на сезонні та вуаля — класична страва в новому виконанні готова!

Як приготувати літню "Шубу"

Інгредієнти на 4 порції:

  • томати — 500 г;
  • оселедець, філе — 4 шт.;
  • цибуля червона ріпчаста — 1/2 шт.;
  • хліб житній, скибочки — 3 шт.;
  • олія оливкова Extra Virgin — 3 ст. л.;
  • оцет винний — 1 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • базилік зелений, пучок, сіль, чорний перець, салатна зелень — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Хліб наріжте кубиками середнього розміру і підрум’яньте в духовці на деку.
  2. Цибулю наріжте тонким пір’ям, помідори довільними скибочками, оселедець — шматочками.
  3. На велику тарілку викладете салатний мікс, помідори, оселедець, цибулю, грінку.
  4. Для заправки змішайте оливкову олію та винний оцет. У суміш додайте гірчицю, трохи солі та перцю і добре збовтайте.
  5. Салат полийте заправкою, що вийшов, посипте базиліком і подавайте.

А ви знаєте, що можна приготувати бутерброди а-ля Шуба? Приготуйте їх за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь!

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#Рецепт #Шуба #Готуємо вдома