Літня "Шуба": у цьому рецепті багато овочів і жодного граму майонезу

Новий рецепт класичної страви

Всі ми любимо поласувати "Шубою". Однак ми звикли цей салат готувати взимку із варених овочів. А що, якщо спробувати приготувати літній варіант звичної страви із сезонних овочів?

Саме такий рецепт Shuba і пропонує. Не відмовлятимемося від найулюбленішої страви, просто замінимо варені овочі на сезонні та вуаля — класична страва в новому виконанні готова!

Як приготувати літню "Шубу"

Інгредієнти на 4 порції:

томати — 500 г;

оселедець, філе — 4 шт.;

цибуля червона ріпчаста — 1/2 шт.;

хліб житній, скибочки — 3 шт.;

олія оливкова Extra Virgin — 3 ст. л.;

оцет винний — 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

базилік зелений, пучок, сіль, чорний перець, салатна зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Хліб наріжте кубиками середнього розміру і підрум’яньте в духовці на деку. Цибулю наріжте тонким пір’ям, помідори довільними скибочками, оселедець — шматочками. На велику тарілку викладете салатний мікс, помідори, оселедець, цибулю, грінку. Для заправки змішайте оливкову олію та винний оцет. У суміш додайте гірчицю, трохи солі та перцю і добре збовтайте. Салат полийте заправкою, що вийшов, посипте базиліком і подавайте.

А ви знаєте, що можна приготувати бутерброди а-ля Шуба? Приготуйте їх за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь!