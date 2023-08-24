Святкуємо День Незалежності: патріотичний рецепт синьо-жовтого печива

Спробуєте на свято — і готуватимете часто!

Сьогодні, 24 серпня, в Україні відзначається день Незалежності нашої країни. І хоча масових заходів не передбачається, ніщо не заважає нам відсвяткувати цей день чаюванням із патріотичною випічкою.

Shuba пропонує рецепт приголомшливого пісочного печива синьо-жовтого кольору — колір прапора нашої країни. Особливо актуальна на День Незалежності, ця випічка займе міцне місце у вашому щоденному меню.

Як приготувати синьо-жовте печиво на День Незалежності України

Інгредієнти на 4 порції:

борошно — 200 г;

цукор — 100 г;

масло вершкове 82% — 60 г;

яйця курячі — 2 шт.;

розпушувач — 1 ч. л.;

цукрова пудра, харчовий барвник — до свого смаку.

Спосіб приготування:

У миску викладіть половину олії та половину цукру, розітріть за допомогою вилки. Додайте одне яйце і, продовжуючи розтирати, додайте один із барвників — синій або жовтий. Розтирайте до повного з’єднання інгредієнтів. Додайте в миску половину просіяного борошна і половину розпушувача, замісіть тісто. Сформуйте з нього кулю, загорніть її в харчову плівку і відправте в холодильник на 30-40 хвилин. Аналогічні дії проведіть і з залишками інгредієнтів та барвником, що залишився. Розігрійте духовку до 200°С. Деко застеліть пергаментним папером або змастіть жиром. Підготуйте цукрову пудру для обвалення печива перед випіканням. Дістаньте тісто з холодильника, сформуйте руками невеликі кульки та сформуйте печиво у формі сердець. Кожне обваляйте в цукровій пудрі та викладете на лист, залишаючи між шматочками достатньо місця. Відправте деко із заготовками в духовку на 8-10 хвилин. Готове печиво перекладіть з деко на блюдо. Зачекайте, поки смакота охолоне, і подавайте.

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