Борошно і трохи окропу: унікальний рецепт чебуреків, які готуються без фритюру
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Весь секрет — в смачному універсальному тісті
Чебуреки — дуже смачна та калорійна страва. Їх можна готувати з різними начинками, але одне було незмінне — приготування у фритюрі.Через це страва виходить смачною, але дуже жирною.
Разом із порталом "Вона" ділимось рецептом чебуреків, які готуються, на відміну від традиційних, у невеликій кількості олії. Тісто абсолютно універсальне, воно також підходить для пельменів, мантів, вареників та хінкалі. Воно легко розкочується і не стягується до центру.
Інгредієнти:
- Окріп – 1 скл.
- Борошно пшеничне – 3 скл.
- Яйця – 1 шт. (пробували готувати без яйця, з яйцем більше подобається)
- Рослинна олія – 3 ст.л.
- Сіль – 1 ч.л.
Фарш:
- М’ясо – 600 г.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Вода – 150 мл.
- Сіль, перець – до смаку.
- Коріандр – 1/2 ч.л
Спосіб приготування:
- М’ясо та цибулю прокручуємо через м’ясорубку з дрібною насадкою. Додаємо до фаршу 150 мл холодної води, солимо та перчимо. Кладемо коріандр та добре все перемішуємо.
- Для тіста висипаємо просіяне борошно та сіль у миску. У центрі робимо невелике заглиблення. Додаємо туди яйце, олію.
- Злегка перемішуємо яйце з олією, потім перемішуємо виделкою борошно з яйцем. Тільки потім додаємо окріп і одразу перемішуємо виделкою.
- Вимішуємо тісто руками ще гарячим. Воно ідеально збереться в кульку, липнути до рук не повинне.
- Даємо тісту полежати близько 20 хвилин. Розділяємо його на частини та формуємо порційні кульки. Кожну кульку розкочуємо в тонкий коржик, на одну половинку викладаємо тонким шаром фарш. Закриваємо зверху другою половинкою тіста, щільно защипуємо краї та проходимось виделкою.
- Деко застеляємо пергаментом, викладаємо на нього заготовки. Зверху на кожному чебуреку робимо дірочку.
- Ставимо в розігріту до 170-180 градусів духову шафу. Випікаємо хвилин 30-35.
Такі чебуреки готовими можна змастити топленим маслом. Також ми ділились рецептом кабачкових чебуреків.