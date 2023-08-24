Борошно і трохи окропу: унікальний рецепт чебуреків, які готуються без фритюру

Весь секрет — в смачному універсальному тісті

Чебуреки — дуже смачна та калорійна страва. Їх можна готувати з різними начинками, але одне було незмінне — приготування у фритюрі.Через це страва виходить смачною, але дуже жирною.

Разом із порталом "Вона" ділимось рецептом чебуреків, які готуються, на відміну від традиційних, у невеликій кількості олії. Тісто абсолютно універсальне, воно також підходить для пельменів, мантів, вареників та хінкалі. Воно легко розкочується і не стягується до центру.

Інгредієнти:

Окріп – 1 скл.

Борошно пшеничне – 3 скл.

Яйця – 1 шт. (пробували готувати без яйця, з яйцем більше подобається)

Рослинна олія – 3 ст.л.

Сіль – 1 ч.л.

Фарш:

М’ясо – 600 г.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Вода – 150 мл.

Сіль, перець – до смаку.

Коріандр – 1/2 ч.л

Спосіб приготування:

М’ясо та цибулю прокручуємо через м’ясорубку з дрібною насадкою. Додаємо до фаршу 150 мл холодної води, солимо та перчимо. Кладемо коріандр та добре все перемішуємо. Для тіста висипаємо просіяне борошно та сіль у миску. У центрі робимо невелике заглиблення. Додаємо туди яйце, олію. Злегка перемішуємо яйце з олією, потім перемішуємо виделкою борошно з яйцем. Тільки потім додаємо окріп і одразу перемішуємо виделкою. Вимішуємо тісто руками ще гарячим. Воно ідеально збереться в кульку, липнути до рук не повинне. Даємо тісту полежати близько 20 хвилин. Розділяємо його на частини та формуємо порційні кульки. Кожну кульку розкочуємо в тонкий коржик, на одну половинку викладаємо тонким шаром фарш. Закриваємо зверху другою половинкою тіста, щільно защипуємо краї та проходимось виделкою. Деко застеляємо пергаментом, викладаємо на нього заготовки. Зверху на кожному чебуреку робимо дірочку. Ставимо в розігріту до 170-180 градусів духову шафу. Випікаємо хвилин 30-35.

Такі чебуреки готовими можна змастити топленим маслом. Також ми ділились рецептом кабачкових чебуреків.