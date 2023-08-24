Просто додайте пива у страву: за ці пиріжки домашні цілуватимуть вам руки
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Ідеальний рецепт, якщо вдома мало дріжджів
Ми розповідали, як приготувати пишні та м’які пиріжки з яблуками. Але якщо ви раптом почали готувати тісто, але виявилось, що дріжджів залишилось мало, але натомість в холодильнику є пляшечка пива — страву врятовано. Ділимось рецептом смачних пиріжків з сосисками.
Таке тісто універсальне для несолодкої начинки. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- борошно — 500 г;
- пиво — 250 мл;
- олія — 2 ст.л.;
- сметана — 1 ст.л.;
- цукор — 1 ст.л.;
- сіль — 1 ч.л.;
- сухі дріжджі — 7 г;
- сосиски.
Спосіб приготування:
- Сухі дріжджі додаємо в пиво. Перед цим напій треба перелити та дати йому відстоятися, щоб воно було без піни та кімнатної температури. У суміш додаємо кілька столових ложок борошна та цукру.
- Решту борошна просіюємо, додаємо сіль. Все вмішуємо в опару. Також вливаємо олію, сметану.
- Замішуємо тісто. Залишаємо його постояти в теплому місці впродовж 30 хвилин.
- Формуємо пиріжки з сосисками. Викладаємо їх на деко і ще залишаємо в теплі. Тоді випікаємо — 20 хвилин при температурі 190 градусів. Пиріжки перед цим змащуємо жовтком.
Таке тісто виходить особливо пухке та ніжне. Також ми розповідали про особливий компонент для тіста.