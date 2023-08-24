Просто додайте пива у страву: за ці пиріжки домашні цілуватимуть вам руки

Ідеальний рецепт, якщо вдома мало дріжджів

Ми розповідали, як приготувати пишні та м’які пиріжки з яблуками. Але якщо ви раптом почали готувати тісто, але виявилось, що дріжджів залишилось мало, але натомість в холодильнику є пляшечка пива — страву врятовано. Ділимось рецептом смачних пиріжків з сосисками.

Таке тісто універсальне для несолодкої начинки. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

борошно — 500 г;

пиво — 250 мл;

олія — 2 ст.л.;

сметана — 1 ст.л.;

цукор — 1 ст.л.;

сіль — 1 ч.л.;

сухі дріжджі — 7 г;

сосиски.

Спосіб приготування:

Сухі дріжджі додаємо в пиво. Перед цим напій треба перелити та дати йому відстоятися, щоб воно було без піни та кімнатної температури. У суміш додаємо кілька столових ложок борошна та цукру. Решту борошна просіюємо, додаємо сіль. Все вмішуємо в опару. Також вливаємо олію, сметану. Замішуємо тісто. Залишаємо його постояти в теплому місці впродовж 30 хвилин. Формуємо пиріжки з сосисками. Викладаємо їх на деко і ще залишаємо в теплі. Тоді випікаємо — 20 хвилин при температурі 190 градусів. Пиріжки перед цим змащуємо жовтком.

Таке тісто виходить особливо пухке та ніжне. Також ми розповідали про особливий компонент для тіста.