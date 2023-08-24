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Гості спитають рецепт: ці пісні хачапурі зникнуть зі столу за мить

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Хачапурі з печерицями — пікантна пісна випічка
Хачапурі з печерицями — пікантна пісна випічка. Фото shuba.life

Такі "човники" виходять фантастично смачними

Ми ділились рецептом смачної пісної запіканки з яблуком. Тепер розповідаємо, як без тваринних компонентів приготувати фантастично смачні хачапурі по-аджарськи.

На порталі SHUBA поділились простим рецептом пісної випічки з насичений смаком. Вона може бути як окремою стравою, так і подаватися з салатом або в якості закуски.

Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне — 400 г
  • Дріжджі сухі — 10 г
  • Вода — 220 мл
  • Цукор — 10 г
  • Олія соняшникова — 60 мл
  • Сіль, перець — до смаку
  • Печериці — 500 г
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Часник, зубчики — 3 шт.
  • Олія соняшникова — 30 мл

Спосіб приготування:

  1. У теплій воді розчиняємо дріжджі і цукор. Залишаємо опару на 10-15 хвилин.
  2. Додаємо просіяне борошно, олію, сіль. Руками замішуємо круте тісто. Накриваємо його рушником і ставимо в тепле місце на 1 годину.
  3. Для начинки чистимо і дрібно нарізаємо цибулю і часник. Обсмажуємо їх на олії до прозорості.
  4. Печериці нарізаємо тонкими пластинками. Додаємо їх у сковороду до овочів і смажимо, помішуючи, до випаровування вологи.
  5. Солимо, перчимо. Перемішуємо. Залишаємо начинку до охолодження.
  6. Тісто обминаємо і ділимо на чотири частини. З кожної скачуємо кулю, а з неї робимо подовгасті коржики.
  7. Начиняємо їх грибною начинкою і загортаємо краї "човниками". Випікаємо їх в розігрітій до 200°C духовці 15 хвилин.

Обов’язково такі човники треба подавати гарячими — так найсмачніше. Також ми ділились рецептом смачного пісного салату.

Теги:
#Рецепт #Гриби #хачапурі #Піст