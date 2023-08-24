Гості спитають рецепт: ці пісні хачапурі зникнуть зі столу за мить
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Такі "човники" виходять фантастично смачними
Ми ділились рецептом смачної пісної запіканки з яблуком. Тепер розповідаємо, як без тваринних компонентів приготувати фантастично смачні хачапурі по-аджарськи.
На порталі SHUBA поділились простим рецептом пісної випічки з насичений смаком. Вона може бути як окремою стравою, так і подаватися з салатом або в якості закуски.
Інгредієнти:
- Борошно пшеничне — 400 г
- Дріжджі сухі — 10 г
- Вода — 220 мл
- Цукор — 10 г
- Олія соняшникова — 60 мл
- Сіль, перець — до смаку
- Печериці — 500 г
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Часник, зубчики — 3 шт.
- Олія соняшникова — 30 мл
Спосіб приготування:
- У теплій воді розчиняємо дріжджі і цукор. Залишаємо опару на 10-15 хвилин.
- Додаємо просіяне борошно, олію, сіль. Руками замішуємо круте тісто. Накриваємо його рушником і ставимо в тепле місце на 1 годину.
- Для начинки чистимо і дрібно нарізаємо цибулю і часник. Обсмажуємо їх на олії до прозорості.
- Печериці нарізаємо тонкими пластинками. Додаємо їх у сковороду до овочів і смажимо, помішуючи, до випаровування вологи.
- Солимо, перчимо. Перемішуємо. Залишаємо начинку до охолодження.
- Тісто обминаємо і ділимо на чотири частини. З кожної скачуємо кулю, а з неї робимо подовгасті коржики.
- Начиняємо їх грибною начинкою і загортаємо краї "човниками". Випікаємо їх в розігрітій до 200°C духовці 15 хвилин.
Обов’язково такі човники треба подавати гарячими — так найсмачніше. Також ми ділились рецептом смачного пісного салату.