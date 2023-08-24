Гості спитають рецепт: ці пісні хачапурі зникнуть зі столу за мить

Такі "човники" виходять фантастично смачними

Ми ділились рецептом смачної пісної запіканки з яблуком. Тепер розповідаємо, як без тваринних компонентів приготувати фантастично смачні хачапурі по-аджарськи.

На порталі SHUBA поділились простим рецептом пісної випічки з насичений смаком. Вона може бути як окремою стравою, так і подаватися з салатом або в якості закуски.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне — 400 г

Дріжджі сухі — 10 г

Вода — 220 мл

Цукор — 10 г

Олія соняшникова — 60 мл

Сіль, перець — до смаку

Печериці — 500 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Часник, зубчики — 3 шт.

Олія соняшникова — 30 мл

Спосіб приготування:

У теплій воді розчиняємо дріжджі і цукор. Залишаємо опару на 10-15 хвилин. Додаємо просіяне борошно, олію, сіль. Руками замішуємо круте тісто. Накриваємо його рушником і ставимо в тепле місце на 1 годину. Для начинки чистимо і дрібно нарізаємо цибулю і часник. Обсмажуємо їх на олії до прозорості. Печериці нарізаємо тонкими пластинками. Додаємо їх у сковороду до овочів і смажимо, помішуючи, до випаровування вологи. Солимо, перчимо. Перемішуємо. Залишаємо начинку до охолодження. Тісто обминаємо і ділимо на чотири частини. З кожної скачуємо кулю, а з неї робимо подовгасті коржики. Начиняємо їх грибною начинкою і загортаємо краї "човниками". Випікаємо їх в розігрітій до 200°C духовці 15 хвилин.

Обов’язково такі човники треба подавати гарячими — так найсмачніше. Також ми ділились рецептом смачного пісного салату.