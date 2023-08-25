Найсмачніший десерт готується так: рецепт неймовірних яблучних пончиків

Приготуйте раз — і десерт стане найулюбленішим

У вівторок, 29 серпня, в Україні відзначається Горіховий Спас. Традиційно цього дня сім’ї збираються за одним столом та ласують частуваннями. І якщо ви шукаєте рецепти випічки з яблуками, ви його знайшли!

Давайте разом із Shuba приготуємо яблучні пончики! Що може бути краще за пишне тісто, яке огортає соковиті яблука? Звичайно, цей десерт вимагатиме трохи вашої уваги, але смак таких "яблук" і задоволення рідних від ласощів буде найкращою винагородою!

Як приготувати яблучні пончики

Інгредієнти на 5 порцій:

борошно пшеничне — 2.5 склянки;

молоко 2,8% — 1 склянка;

масло вершкове 73% — 2 ст. л.;

яйця курячі — 2 шт.;

цукор — 100 г;

дріжджі пресовані — 100 г;

цукор ванільний — 12 г;

кориця — 10 г;

яблука — 4 шт.;

олія соняшникова — 1 л;

цукрова пудра — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Нагрійте молоко. Додайте подрібнені дріжджі та масло, перемішайте, щоб воно розчинилося. В окремій місткості збийте яйця з 50 г цукру і вилийте в миску з молоком, додайте борошно, що просіює. Тісто добре вимісити, накрити рушником і залишити на 1 годину. Помийте, очистьте яблука. Наріжте м'якуш невеликими кубиками. Тісто обімніть, розкотіть товщиною 5 мм. Виріжте кружечки. У центр кожного кружечка покладіть яблука, посипте цукром і корицею, защипніть краї та зробіть кульки. У каструльку налийте олію і доведіть до кипіння. Обережно кладіть пончики в олію і смажте на середньому вогні з усіх боків до золотої скоринки. Готові пончики викладайте на паперовий рушник, а перед подачею посипте цукровою пудрою.

Якщо ви любите випічку з яблуками, приготуйте шарлотку за рецептом "Телеграфа". У це складно повірити, але в цій випічці немає жодного яйця!