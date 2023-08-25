До салатів, м’яса та в маринад: така горіхова сіль замінить усі приправи

Нереально ароматна приправа

У вівторок, 29 серпня, в Україні відзначається Горіховий Спас. Свято отримало таку назву, тому що в ці дні відбувається дозрівання різних видів горіхів. Тому традиційно кулінари шукають до Спаса рецепти з горіхів.

Разом із "Школою життя" сьогодні приготуємо незвичайну приправу – горіхову сіль. Вона розкриє смак овочевих салатів, підійде до м’ясних страв та буде неперевершеною основою для маринадів. Якщо любите домашні спеції, обов’язково спробуйте!

Як приготувати горіхову сіль

Інгредієнти:

сіль – 200 г;

волоські горіхи – 100 г.;

часник – 50 г;

солодка паприка – 1 год. л.;

хмелі-суннелі — 1 ч. л.;

куркума — 1 ч. л.;

сушений базилік — 1 ч. л.;

коріандр — 1 ч. л.;

чорний перець – 1 год.

Спосіб приготування:

Волоські горіхи обсмажуємо на сухій сковороді до легкої золотистості, за допомогою кавомолки перемелюємо на порошок. Окремо змішуємо солодку паприку, хмелі-сунелі, куркуму, сушений базилік, коріандр, чорний мелений перець та сіль. Отриману суміш додаємо до мелених горіхів і ретельно перемішуємо. Часник натираємо на дрібній тертці, додаємо в суміш і перемішуємо до однорідності. У вас повинна вийти суха та однорідна суміш. Зберігаємо приправу в герметичній банці з кришкою, що добре закручується.

Скористайтеся хитрістю "Телеграфа", щоб швидко розколоти волоські горіхи. Зробіть своє життя простіше та смачніше!