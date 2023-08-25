До салатів, м’яса та в маринад: така горіхова сіль замінить усі приправи
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Нереально ароматна приправа
У вівторок, 29 серпня, в Україні відзначається Горіховий Спас. Свято отримало таку назву, тому що в ці дні відбувається дозрівання різних видів горіхів. Тому традиційно кулінари шукають до Спаса рецепти з горіхів.
Разом із "Школою життя" сьогодні приготуємо незвичайну приправу – горіхову сіль. Вона розкриє смак овочевих салатів, підійде до м’ясних страв та буде неперевершеною основою для маринадів. Якщо любите домашні спеції, обов’язково спробуйте!
Як приготувати горіхову сіль
Інгредієнти:
- сіль – 200 г;
- волоські горіхи – 100 г.;
- часник – 50 г;
- солодка паприка – 1 год. л.;
- хмелі-суннелі — 1 ч. л.;
- куркума — 1 ч. л.;
- сушений базилік — 1 ч. л.;
- коріандр — 1 ч. л.;
- чорний перець – 1 год.
Спосіб приготування:
- Волоські горіхи обсмажуємо на сухій сковороді до легкої золотистості, за допомогою кавомолки перемелюємо на порошок.
- Окремо змішуємо солодку паприку, хмелі-сунелі, куркуму, сушений базилік, коріандр, чорний мелений перець та сіль. Отриману суміш додаємо до мелених горіхів і ретельно перемішуємо.
- Часник натираємо на дрібній тертці, додаємо в суміш і перемішуємо до однорідності. У вас повинна вийти суха та однорідна суміш. Зберігаємо приправу в герметичній банці з кришкою, що добре закручується.
Скористайтеся хитрістю "Телеграфа", щоб швидко розколоти волоські горіхи. Зробіть своє життя простіше та смачніше!