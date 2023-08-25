Хоч сто банок закрийте, буде мало: огірки за цим рецептом вийдуть дуже хрусткими
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На цей хрускіт збігатимуться всі сусіди!
Хрумкі мариновані огірки – це закуска, яку неможливо не любити. Спробуйте відкрити взимку баночку і поставити на стіл — ніхто не зможе пройти повз, кожен дістане огірок і похрумтить.
Скільки б рецептів не було у досвідченого кулінара, класичний рецепт маринованих огірків має бути в кожній шафі. Саме такий рецепт засолювання огірків холодним способом і пропонує "Мета". Перш ніж подавати таку закуску на стіл, підготуйтеся: у вас обов’язково проситимуть рецепт.
Як приготувати хрусткі огірки за класичним рецептом
Інгредієнти на одну трилітрову банку:
- огірки, щоб повністю заповнити місткість;
- хрін, вишня та чорна смородина (по два листи);
- кріп (дві парасольки);
- два середні зубчики часнику;
- дрібна сіль (три ст. арк.);
- вода;
- гіркий перець (1/2) – за бажанням.
Спосіб приготування:
- Помийте та попередньо замочіть огірки.
- На дно банки застелите листя хрону, смородини та вишні, туди ж додайте парасольки кропу.
- Великими шматочками наріжте часник і гіркий перець і додайте в банку. Зверху тісно покладіть огірки.
- Повністю розчиніть сіль у крижаній воді. Залийте розчин у банку, закрийте капроновою кришкою і сховайте у прохолодне місце.
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