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Хоч сто банок закрийте, буде мало: огірки за цим рецептом вийдуть дуже хрусткими

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Мариновані огірки за класичним рецептом не замінять ніщо
Мариновані огірки за класичним рецептом не замінять ніщо. Фото Meta.ua

На цей хрускіт збігатимуться всі сусіди!

Хрумкі мариновані огірки – це закуска, яку неможливо не любити. Спробуйте відкрити взимку баночку і поставити на стіл — ніхто не зможе пройти повз, кожен дістане огірок і похрумтить.

Скільки б рецептів не було у досвідченого кулінара, класичний рецепт маринованих огірків має бути в кожній шафі. Саме такий рецепт засолювання огірків холодним способом і пропонує "Мета". Перш ніж подавати таку закуску на стіл, підготуйтеся: у вас обов’язково проситимуть рецепт.

Як приготувати хрусткі огірки за класичним рецептом

Інгредієнти на одну трилітрову банку:

  • огірки, щоб повністю заповнити місткість;
  • хрін, вишня та чорна смородина (по два листи);
  • кріп (дві парасольки);
  • два середні зубчики часнику;
  • дрібна сіль (три ст. арк.);
  • вода;
  • гіркий перець (1/2) – за бажанням.

Спосіб приготування:

  1. Помийте та попередньо замочіть огірки.
  2. На дно банки застелите листя хрону, смородини та вишні, туди ж додайте парасольки кропу.
  3. Великими шматочками наріжте часник і гіркий перець і додайте в банку. Зверху тісно покладіть огірки.
  4. Повністю розчиніть сіль у крижаній воді. Залийте розчин у банку, закрийте капроновою кришкою і сховайте у прохолодне місце.

Приготуйте також мариновані огірки без оцту, цукру та стерилізації за рецептом "Телеграфа". Цей швидкий та смачний спосіб вам сподобається.

Теги:
#Рецепт #Огірки #Заготовки на зиму #Готуємо вдома