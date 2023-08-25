Вам навіть не доведеться стерилізувати банки: рецепт маринованих помідорів нашвидкуруч
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Так ви маринуватимете помідори щороку
Мариновані помідори – це один з улюблених закусок узимку. Рецептів маринування томатів існує безліч, і всі вони по-своєму хороші.
Однак скільки б не було рецептів, коханим все одно буде найпростіший, без стерилізації банок. Саме такі помідори ми сьогодні з "Мета" та приготуємо. Витративши мінімум часу та інгредієнтів, ви отримаєте просто феєричний результат.
Як швидко приготувати мариновані помідори
Інгредієнти:
- помідори — 2 кг;
- листя смородини та вишні;
- петрушка — 1 пучок;
- гвоздика — 3 шт.;
- перець чорний – 15 горошинок;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- цукор-пісок — 400 г;
- сіль — 1 ст.л;
- оцет — 100 мл.
Спосіб приготування:
- Ретельно очистьте помідори від забруднень.
- Банку помийте. На дно викладіть листочки вишні, смородини, спеції. Місткість догори заповніть помідорами.
- Закип’ятіть воду і розведіть у ній цукор, сіль та оцет, розчиніть повністю і доведіть до кипіння.
- Залийте маринадом баночки та щільно закотіть кришки. Відправте їх у комору або залиште при кімнатній температурі до повного охолодження.
А хочете приготувати мариновані огірки без оцту, лимонної кислоти та стерилізації? Приготуйте їх за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь.