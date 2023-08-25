Вам навіть не доведеться стерилізувати банки: рецепт маринованих помідорів нашвидкуруч

Так ви маринуватимете помідори щороку

Мариновані помідори – це один з улюблених закусок узимку. Рецептів маринування томатів існує безліч, і всі вони по-своєму хороші.

Однак скільки б не було рецептів, коханим все одно буде найпростіший, без стерилізації банок. Саме такі помідори ми сьогодні з "Мета" та приготуємо. Витративши мінімум часу та інгредієнтів, ви отримаєте просто феєричний результат.

Як швидко приготувати мариновані помідори

Інгредієнти:

помідори — 2 кг;

листя смородини та вишні;

петрушка — 1 пучок;

гвоздика — 3 шт.;

перець чорний – 15 горошинок;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

цукор-пісок — 400 г;

сіль — 1 ст.л;

оцет — 100 мл.

Спосіб приготування:

Ретельно очистьте помідори від забруднень. Банку помийте. На дно викладіть листочки вишні, смородини, спеції. Місткість догори заповніть помідорами. Закип’ятіть воду і розведіть у ній цукор, сіль та оцет, розчиніть повністю і доведіть до кипіння. Залийте маринадом баночки та щільно закотіть кришки. Відправте їх у комору або залиште при кімнатній температурі до повного охолодження.

А хочете приготувати мариновані огірки без оцту, лимонної кислоти та стерилізації? Приготуйте їх за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь.