Рус

Вам навіть не доведеться стерилізувати банки: рецепт маринованих помідорів нашвидкуруч

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Найпростіший рецепт маринованих помідорів
Найпростіший рецепт маринованих помідорів. Фото Meta.ua

Так ви маринуватимете помідори щороку

Мариновані помідори – це один з улюблених закусок узимку. Рецептів маринування томатів існує безліч, і всі вони по-своєму хороші.

Однак скільки б не було рецептів, коханим все одно буде найпростіший, без стерилізації банок. Саме такі помідори ми сьогодні з "Мета" та приготуємо. Витративши мінімум часу та інгредієнтів, ви отримаєте просто феєричний результат.

Як швидко приготувати мариновані помідори

Інгредієнти:

  • помідори — 2 кг;
  • листя смородини та вишні;
  • петрушка — 1 пучок;
  • гвоздика — 3 шт.;
  • перець чорний – 15 горошинок;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • цукор-пісок — 400 г;
  • сіль — 1 ст.л;
  • оцет — 100 мл.

Спосіб приготування:

  1. Ретельно очистьте помідори від забруднень.
  2. Банку помийте. На дно викладіть листочки вишні, смородини, спеції. Місткість догори заповніть помідорами.
  3. Закип’ятіть воду і розведіть у ній цукор, сіль та оцет, розчиніть повністю і доведіть до кипіння.
  4. Залийте маринадом баночки та щільно закотіть кришки. Відправте їх у комору або залиште при кімнатній температурі до повного охолодження.

А хочете приготувати мариновані огірки без оцту, лимонної кислоти та стерилізації? Приготуйте їх за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь.

Теги:
#Рецепт #Помідори #Заготовки на зиму #Готуємо вдома