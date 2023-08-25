Суперсмачний та корисний: рецепт фантастичного пісного салату

Скористайтеся сезоном та готуйте корисні пісні страви

З 14 по 28 серпня в Україні триває Успенський пост. У ці дні віруючі обмежують своє харчування, не вживаючи м’ясних, рибних та молочних страв. Основну частину раціону складають овочі, фрукти, ягоди, горіхи, гриби.

Якщо ви шукаєте пісні рецепти на святковий стіл або для сімейної вечері, то салат від "Бабусиних рецептів" — саме для вас. Ця корисна страва дуже вдало поєднала в собі солодкий буряк з пікантною цибулею та гострим часником. Спробуйте – і ви готуватимете такий салат щодня.

Як приготувати салат з буряком

Інгредієнти:

буряк відварений – 350 г;

червона цибуля – 100 г;

консервована кукурудза – 300 г;

часник – 1 зубчик;

кріп – 1 пучок;

соняшникова або оливкова олія – 30 мл;

сіль — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Чистимо цибулю, часник і відварені буряки. Цибулю нарізаємо півкільцями, часник ріжемо дрібно, а буряки – невеликим кубиком. Дрібно нарізаємо кріп. Із консервованої кукурудзи зливаємо воду. Усі підготовлені інгредієнти з’єднуємо у салатнику. Заправляємо салат олією, солимо і ретельно перемішуємо і охолоджуємо в холодильнику.

Хто не дотримується посту, може замінити в салаті соняшникову (оливкову) олію на сметану або домашній майонез за рецептом "Телеграфа". Смачного.