Омлет буде пишним як подушка: вам не знадобиться ні сковорода, ні духовка

Дивовижний рецепт найсмачнішого сніданку

Сніданок — найважливіший прийом їжі. Його не варто пропускати, бо це заряд енергії на цілий день. Сніданок має бути поживним та смачним, а якщо страву можна приготувати швидко – ціни їй немає. А влітку додається ще одна проблема — через спеку не дуже хочеться смажити на сковороді або включати духовку, тому бажано сніданок готувати просто.

Саме таку страву разом із "Бабусиними рецептами" сьогодні і приготуємо. У це складно повірити, але пишну яєчню можна приготувати досить швидко і для цього вам знадобляться лише яйця, сіль, молоко та вершкове масло. І найголовніше – ви зможете зробити це без духовки та сковороди. Зацікавлені? Тоді йдемо готувати.

Як приготувати пишну яєчню

Інгредієнти:

яйця – 4 шт.;

сіль — щіпка;

молоко – 200 мл;

вершкове масло – 30 г.

Спосіб приготування:

У миску розбиваємо яйця, солимо і виливаємо молоко. Усі інгредієнти збиваємо до однорідного стану. Масу переливаємо у скляну тару відповідного розміру. В окрему каструлю наливаємо невелику кількість води. Ставимо скляну тару з яєчною масою у каструлю. Розігріваємо воду, а в яєчну суміш тим часом додаємо вершкове масло. Каструлю з яєчною сумішшю накриваємо кришкою. На середньому вогні доводимо до готовності омлет – для цього вам знадобиться 15 хвилин. Через зазначений час готовий омлет знімаємо з вогню та подаємо на стіл.

А для дітей можна приготувати солодкий омлет за рецептом "Телеграфа". Вам навіть кликати їх не доведеться – дітки вдадуться самі.