З’їдять як тільки відвернетеся: пісний салат нагодує всю родину

Не страва, а золото

Відварена молода картопля з вершковим маслом та кропом — це смак, знайомий з дитинства. Проте картоплю можна не лише варити, а й запікати, міксувати з м’ятою або смачно посмажити.

А ви куштували салат із молодої картоплі? Спробуйте цю страву за рецептом Shuba один раз — і ви готуватимете її весь сезон.

Як приготувати салат з молодої картоплі та овочів

Інгредієнти на 4 порції:

картопля молода — 800 г;

малосольні огірки — 2 шт.;

редиска — 150 г;

зелений горошок — 150 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

цибуля зелена — 30 г;

зелень — 30 г.

Для соусу:

оливкова олія — 80 мл;

гірчиця — 10 г;

оцет яблучний — 20 мл;

часник, зубчики – 1 шт.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю почистьте, помийте та варіть протягом 20 хвилин. Коли бульби охолонуть, розріжте навпіл і викладіть у миску. Редиска та огірки помийте, обсушіть. Редиску наріжте кружальцями, огірки — кубиками. Додайте овочі в миску до картоплі. Туди ж покладете горошок, подрібнену зелену цибулю та зелень. Посоліть, поперчіть, перемішайте все. Для приготування соусу змішайте олію, гірчицю, яблучний оцет, пропущений через прес часник. Посоліть, перемішайте та полийте салат.

Зробити приготування салату простіше можливо — просто відваріть картоплю за матеріалами "Телеграфа". До того ж картопля буде ще смачнішою.