З’їдять як тільки відвернетеся: пісний салат нагодує всю родину
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Не страва, а золото
Відварена молода картопля з вершковим маслом та кропом — це смак, знайомий з дитинства. Проте картоплю можна не лише варити, а й запікати, міксувати з м’ятою або смачно посмажити.
А ви куштували салат із молодої картоплі? Спробуйте цю страву за рецептом Shuba один раз — і ви готуватимете її весь сезон.
Як приготувати салат з молодої картоплі та овочів
Інгредієнти на 4 порції:
- картопля молода — 800 г;
- малосольні огірки — 2 шт.;
- редиска — 150 г;
- зелений горошок — 150 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- цибуля зелена — 30 г;
- зелень — 30 г.
Для соусу:
- оливкова олія — 80 мл;
- гірчиця — 10 г;
- оцет яблучний — 20 мл;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Картоплю почистьте, помийте та варіть протягом 20 хвилин. Коли бульби охолонуть, розріжте навпіл і викладіть у миску.
- Редиска та огірки помийте, обсушіть. Редиску наріжте кружальцями, огірки — кубиками. Додайте овочі в миску до картоплі.
- Туди ж покладете горошок, подрібнену зелену цибулю та зелень. Посоліть, поперчіть, перемішайте все.
- Для приготування соусу змішайте олію, гірчицю, яблучний оцет, пропущений через прес часник. Посоліть, перемішайте та полийте салат.
Зробити приготування салату простіше можливо — просто відваріть картоплю за матеріалами "Телеграфа". До того ж картопля буде ще смачнішою.