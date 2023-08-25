За кожен вдома будуть битися: незрівнянний рецепт фаршированих помідорів із секретом
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Цю страву можна їсти як гарячою, так і холодною.
З 14 по 27 серпня в Україні триває Успенський пост, у зв’язку з чим християни дотримуються низки обмежень. У ці дні віруючі обмежують своє харчування, не вживаючи м’ясних, рибних та молочних страв. Основну частину раціону складають овочі, фрукти, ягоди, горіхи, гриби. І якщо ви шукаєте смачні пісні рецепти, то вам сюди.
Сьогодні ми разом із "Мета" пропонуємо гідну заміну улюбленим фаршированим перцям — фаршировані помідори. Ця страва дуже популярна в Італії та не дарма — вона не тільки дивовижно смачна, а й приголомшливо красива. Спробуємо?
Як приготувати фаршировані томати з рисом
Інгредієнти:
- 6 великих круглих червоних помідорів;
- 250 г круглого рису;
- 1 зубчик часнику;
- 1 пучок петрушки;
- 2 гілочки м’яти;
- базилік;
- оливкова олія, сіль, перець.
Спосіб приготування:
- Вимийте та обсушіть помідори. Гострим ножем відріжте їх приблизно на дві третини від висоти – так у вас вийдуть капелюшки. Чайною ложкою обережно витягніть м'якуш, переверніть помідори догори дном, щоб стекла зайва рідина.
- Томатну м'якуш перетріть через дрібне сито — у вас має вийти маса без насіння.
- Подрібніть часник із м’ятою, базиліком та петрушкою і додайте в томатну суміш.
- Поперчіть, посоліть сирий рис, додайте в томатну суміш і залиште настоюватись до години.
- Деко застеліть пергаментним папером і викладіть помідори.
- Суміш наповніть томати, прикриваючи їх відрізаними кришечками. Збризкайте їх оливковою олією і поставте запікатися на 55 хвилин у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці.
З помідорів можна також приготувати апетитну закуску за рецептом "Телеграфа". Це неймовірно, але вона подається в келиху!