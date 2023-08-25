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За кожен вдома будуть битися: незрівнянний рецепт фаршированих помідорів із секретом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Фаршировані томати — чудова заміна звичним перцям
Фаршировані томати — чудова заміна звичним перцям. Фото Meta.ua

Цю страву можна їсти як гарячою, так і холодною.

З 14 по 27 серпня в Україні триває Успенський пост, у зв’язку з чим християни дотримуються низки обмежень. У ці дні віруючі обмежують своє харчування, не вживаючи м’ясних, рибних та молочних страв. Основну частину раціону складають овочі, фрукти, ягоди, горіхи, гриби. І якщо ви шукаєте смачні пісні рецепти, то вам сюди.

Сьогодні ми разом із "Мета" пропонуємо гідну заміну улюбленим фаршированим перцям — фаршировані помідори. Ця страва дуже популярна в Італії та не дарма — вона не тільки дивовижно смачна, а й приголомшливо красива. Спробуємо?

Як приготувати фаршировані томати з рисом

Інгредієнти:

  • 6 великих круглих червоних помідорів;
  • 250 г круглого рису;
  • 1 зубчик часнику;
  • 1 пучок петрушки;
  • 2 гілочки м’яти;
  • базилік;
  • оливкова олія, сіль, перець.

Спосіб приготування:

  1. Вимийте та обсушіть помідори. Гострим ножем відріжте їх приблизно на дві третини від висоти – так у вас вийдуть капелюшки. Чайною ложкою обережно витягніть м'якуш, переверніть помідори догори дном, щоб стекла зайва рідина.
  2. Томатну м'якуш перетріть через дрібне сито — у вас має вийти маса без насіння.
  3. Подрібніть часник із м’ятою, базиліком та петрушкою і додайте в томатну суміш.
  4. Поперчіть, посоліть сирий рис, додайте в томатну суміш і залиште настоюватись до години.
  5. Деко застеліть пергаментним папером і викладіть помідори.
  6. Суміш наповніть томати, прикриваючи їх відрізаними кришечками. Збризкайте їх оливковою олією і поставте запікатися на 55 хвилин у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці.

З помідорів можна також приготувати апетитну закуску за рецептом "Телеграфа". Це неймовірно, але вона подається в келиху!

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#Рецепт #Помідори #Готуємо вдома