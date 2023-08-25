Кабачкові човники: рецепт ситної сімейної вечері за копійки

Цю страву можна їсти як гарячою, так і холодною.

Здається, кабачок – лідер серед сезонних страв. З цього овочу можна приготувати неймовірну кількість страв — від кабачків фрі до неймовірної ікри.

Однак рецепт кабачкових човників від Shuba – це щось неймовірне! Буквально з кількох простих продуктів ви приготуєте настільки чудові фаршировані овочі, що відірватися буде неможливо!

Як приготувати кабачкові човники

Інгредієнти на 4 порції :

кабачки — 5 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник, зубчики — 3 шт.;

томати — 1 шт.;

м’ясний фарш — 400 г;

сметана 20% — 2 ст. л.;

твердий тертий сир – 50 г;

олія, сіль, перець чорний мелений, паприка мелена, базилік сушений — до свого смаку.

Для соусу:

сметана 20% — 150 г;

кріп, пучок — 0.5 шт.;

часник — 2 шт.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Розріжте кабачки навпіл, виріжте серцевину (але не всю) і відкладіть окрему миску. Очистьте і подрібніть цибулю та часник. Підсмажте їх на розігрітій з олією сковороді до золотистого кольору протягом 5-7 хвилин. Подрібніть м'якуш кабачків, наріжте помідор на маленькі квадратики. Додайте до сковороди, перемішайте і тушкуйте 10 хвилин. До отриманої суміші додайте фарш, перемішайте всі інгредієнти та тушкуйте ще 15 хвилин. Суміш посоліть, поперчіть, додайте базилік, паприку та сметану, перемішайте та начиніть цією сумішшю човники. Зверху присипте натертим сиром. Викладіть човники в змащену форму для запікання та відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Для соусу змішайте сметану, подрібнений кріп та часник, посоліть. Подавайте готові кабачкові човники зі сметанним соусом. Смачного!

З цього овочу можна приготувати також неперевершені кабачки французькою за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і ви не пошкодуєте!