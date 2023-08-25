Кабачкові човники: рецепт ситної сімейної вечері за копійки
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Цю страву можна їсти як гарячою, так і холодною.
Здається, кабачок – лідер серед сезонних страв. З цього овочу можна приготувати неймовірну кількість страв — від кабачків фрі до неймовірної ікри.
Однак рецепт кабачкових човників від Shuba – це щось неймовірне! Буквально з кількох простих продуктів ви приготуєте настільки чудові фаршировані овочі, що відірватися буде неможливо!
Як приготувати кабачкові човники
Інгредієнти на 4 порції :
- кабачки — 5 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник, зубчики — 3 шт.;
- томати — 1 шт.;
- м’ясний фарш — 400 г;
- сметана 20% — 2 ст. л.;
- твердий тертий сир – 50 г;
- олія, сіль, перець чорний мелений, паприка мелена, базилік сушений — до свого смаку.
Для соусу:
- сметана 20% — 150 г;
- кріп, пучок — 0.5 шт.;
- часник — 2 шт.;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Розріжте кабачки навпіл, виріжте серцевину (але не всю) і відкладіть окрему миску.
- Очистьте і подрібніть цибулю та часник. Підсмажте їх на розігрітій з олією сковороді до золотистого кольору протягом 5-7 хвилин.
- Подрібніть м'якуш кабачків, наріжте помідор на маленькі квадратики. Додайте до сковороди, перемішайте і тушкуйте 10 хвилин.
- До отриманої суміші додайте фарш, перемішайте всі інгредієнти та тушкуйте ще 15 хвилин.
- Суміш посоліть, поперчіть, додайте базилік, паприку та сметану, перемішайте та начиніть цією сумішшю човники. Зверху присипте натертим сиром.
- Викладіть човники в змащену форму для запікання та відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
- Для соусу змішайте сметану, подрібнений кріп та часник, посоліть.
- Подавайте готові кабачкові човники зі сметанним соусом. Смачного!
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