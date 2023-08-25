Гора котлет із жмені фаршу та двох цибулин: простіше рецепту ви не знайдете

Ви більше не готуватимете по-іншому

Котлети — одна з найпопулярніших страв. Їх готують на сімейний обід чи вечерю, в офіс для перекушування та на святковий стіл. Звичайно, у кожного кулінара існують свої перевірені рецепти биточків для смаку та соковитості. Але традиційно традиційний рецепт котлет містить фарш, цибулю, яєчка та хліб.

Чи можливо приготувати котлети без яєць та хліба? Today ділиться таким рецептом. Для пишних і соковитих котлет вам знадобиться лише фарш, цибуля, вода, сіль та спеції. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.

Як приготувати котлети без яєць та хліба

Інгредієнти:

0,5 кг м’ясного фаршу асорті;

2 великі головки цибулі;

2 столові ложки крижаної води;

сіль та спеції на свій смак.

Спосіб приготування:

Цибулю очистьте, вимийте і наріжте дрібними кубиками. Половину подрібненої цибулі пасеруйте на олії. Сирий і смажену цибулю змішайте з м’ясним фаршем. Туди додайте воду, спеції, сіль, перемішайте все. Складіть фарш у щільний поліетиленовий пакет і протягом п’яти хвилин відбивайте пакет з м’ясом об поверхню столу – у вас має вийти дуже щільна грудка фаршу. Перекладіть м’ясо в миску, розділіть на невеликі шматочки та сформуйте котлетки. Розігрійте олію на сковороді та обсмажте котлети з обох боків до золотистої скоринки. Потім перекладіть у глибокий сотейник і згасіть з водою або запікайте в духовці.

А хочете скуштувати незвичайні котлети? Приготуйте їх із курячих сердець за рецептом "Телеграфа" і насолоджуйтесь