"Корівка" вийде не гірше за магазинну: простий рецепт із чотирьох інгредієнтів

Дорогу до відділу цукерок забудуть навіть діти

Що робити, якщо набридли навіть улюблені торти, тістечка та пироги? Можна приготувати домашні цукерки. Як тільки ви переконаєтеся, що готувати їх просто та швидко, ви забудете дорогу до магазину.

За рецептом від "1 хвилина" для незабутнього смаку вам достатньо буде лише 4 простих інгредієнта — і ваша "Корівка" буде не гіршою за магазин. Солодкі цукерки просто тануть у роті і жодна інша смакота не зможе їх затьмарити.

Як приготувати цукерки "Корівка"

Інгредієнти:

150 г згущеного молока;

150 мл молока;

75 г вершкового масла;

400 г цукру.

Спосіб приготування:

У сотейнику перетворіть цукор на карамель. Додайте 100 г цукру та варіть на слабкому вогні. Коли маса стане карамельним кольором, додайте цукор, що залишився і влийте тепле молоко, вершкове масло і згущене молоко. Варіть на слабкому вогні півгодини, постійно помішуючи. Щойно суміш загуснула, потемніла й уварилася – карамель готова. Карамель, що вийшла, збивайте міксером хвилин 5 до загусання. Застеліть форму харчової плівкою, вилийте в неї цукеркову масу. Коли карамель стане кімнатною температурою, поставте її в холодильник. Охолоджену карамель наріжте ножем і готові цукерки подавайте до столу.

Якщо сподобалося почуватися у ролі кондитера, приготуйте також корисні цукерки за рецептом "Телеграфа". За 15 хвилин ви отримаєте неймовірні солодощі!