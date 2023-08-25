Ідеально до посту: кожен спитає рецепт цього пирога із кабачками

Така солона випічка сподобається як дітям, так і дорослим

Ми розповідали, як приготувати смачну пісну яблучну запіканку. Тепер ділимось рецептом солоної страви без тваринних компонентів.

Для приготування знадобиться веганський сир. Загалом пиріг дуже простий і швидкий у приготуванні. Він смачний як гарячим, так і охололим, а подавати його можна на будь-який прийом їжі. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

Льон, насіння — 3 ст. л.

Кабачки — 1 шт.

Зелень — до смаку

Борошно пшеничне — 200 г

Розпушувач — 10 г

Олія соняшникова — 60 мл

Сіль, перець — до смаку

Веганський сир — 100 г

Спосіб приготування:

Лляне насіння подрібнюємо — у блендері або кавомолці. Заливаємо його 120 мл води й залишаємо на 2 години. Кабачок і зелень миємо, сушимо. Кабачок чистимо і натираємо на середній терці. Зелень дрібно нарізаємо. У миску просіюємо борошно, додаємо кабачок, зелень, лляне насіння, розпушувач та олію. Солимо, перчимо і добре перемішуємо. Форму для запікання змащуємо олією і застеляємо пергаментом. Поміщаємо у неї тісто і посипаємо натертим на середній терці сиром. Випікаємо пиріг у розігрітій до 200°C духовці 50 хвилин. Коли він спечеться, даємо трохи прохолонути і нарізаємо порційними шматочками.

Страва виходить дуже смачна та поживна. Також ми розповідали, як приготувати пісний салат.