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Ідеально до посту: кожен спитає рецепт цього пирога із кабачками

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Пиріг виходить дуже ситним Новина оновлена 25 серпня 2023, 13:29
Пиріг виходить дуже ситним. Фото shuba.life

Така солона випічка сподобається як дітям, так і дорослим

Ми розповідали, як приготувати смачну пісну яблучну запіканку. Тепер ділимось рецептом солоної страви без тваринних компонентів.

Для приготування знадобиться веганський сир. Загалом пиріг дуже простий і швидкий у приготуванні. Він смачний як гарячим, так і охололим, а подавати його можна на будь-який прийом їжі. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

  • Льон, насіння — 3 ст. л.
  • Кабачки — 1 шт.
  • Зелень — до смаку
  • Борошно пшеничне — 200 г
  • Розпушувач — 10 г
  • Олія соняшникова — 60 мл
  • Сіль, перець — до смаку
  • Веганський сир — 100 г

Спосіб приготування:

  1. Лляне насіння подрібнюємо — у блендері або кавомолці. Заливаємо його 120 мл води й залишаємо на 2 години.
  2. Кабачок і зелень миємо, сушимо. Кабачок чистимо і натираємо на середній терці. Зелень дрібно нарізаємо.
  3. У миску просіюємо борошно, додаємо кабачок, зелень, лляне насіння, розпушувач та олію. Солимо, перчимо і добре перемішуємо.
  4. Форму для запікання змащуємо олією і застеляємо пергаментом. Поміщаємо у неї тісто і посипаємо натертим на середній терці сиром.
  5. Випікаємо пиріг у розігрітій до 200°C духовці 50 хвилин. Коли він спечеться, даємо трохи прохолонути і нарізаємо порційними шматочками.

Страва виходить дуже смачна та поживна. Також ми розповідали, як приготувати пісний салат.

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