Ідеально до посту: кожен спитає рецепт цього пирога із кабачками
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Така солона випічка сподобається як дітям, так і дорослим
Ми розповідали, як приготувати смачну пісну яблучну запіканку. Тепер ділимось рецептом солоної страви без тваринних компонентів.
Для приготування знадобиться веганський сир. Загалом пиріг дуже простий і швидкий у приготуванні. Він смачний як гарячим, так і охололим, а подавати його можна на будь-який прийом їжі. Рецептом поділились на порталі SHUBA.
Інгредієнти:
- Льон, насіння — 3 ст. л.
- Кабачки — 1 шт.
- Зелень — до смаку
- Борошно пшеничне — 200 г
- Розпушувач — 10 г
- Олія соняшникова — 60 мл
- Сіль, перець — до смаку
- Веганський сир — 100 г
Спосіб приготування:
- Лляне насіння подрібнюємо — у блендері або кавомолці. Заливаємо його 120 мл води й залишаємо на 2 години.
- Кабачок і зелень миємо, сушимо. Кабачок чистимо і натираємо на середній терці. Зелень дрібно нарізаємо.
- У миску просіюємо борошно, додаємо кабачок, зелень, лляне насіння, розпушувач та олію. Солимо, перчимо і добре перемішуємо.
- Форму для запікання змащуємо олією і застеляємо пергаментом. Поміщаємо у неї тісто і посипаємо натертим на середній терці сиром.
- Випікаємо пиріг у розігрітій до 200°C духовці 50 хвилин. Коли він спечеться, даємо трохи прохолонути і нарізаємо порційними шматочками.
Страва виходить дуже смачна та поживна. Також ми розповідали, як приготувати пісний салат.