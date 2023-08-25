Просто додайте трохи чаю: дивовижний маринад для скумбрії

Чудова закуска до святкового столу і не тільки

Ми розповідали про цікавий маринад для оселедця з кетчупом. Тепер розповідаємо, як смачно замаринувати скумбрію.

Рибка виходить запашна, малосолена і неймовірно смачна. На вигляд вона як копчена, чудово пасуватиме як до святкового столу, так і просто до перекусу. На ProstoWay розповіли, як засолити скумбрію у розсолі.

Інгредієнти:

Скумбрія – 1 шт.

Вода – 1 літр

Цукор – 2 стол.л

Сіль (без гірки) 2 стол. л.

Чорний чай – 2 стол. л

Цибулеве лушпиння — 2 жмені

Лавровий лист – 2 шт.

Кінза, коріандр (у зернах) — 1 чайн. л.

Гвоздика (кілька бутонів), запашний перець — до смаку

Спосіб приготування:

Скумбрію розморожуємо і чистимо. Відрізаємо голову або видаляємо зябра. Для розсолу змішуємо всі інгредієнти (крім рибки) та доводимо до кипіння. Рідина перед використанням повинна охолонути і настоятися. Проціджуємо маринад та заливаємо ним нашу рибку. Витримуємо скумбрію в розсолі впродовж 2-3 днів. За цей час кілька разів її перевертаємо. Готову рибку обсушуємо від розсолу паперовими серветками. Нарізаємо її зручними шматочками та подаємо.

Дуже смачно їсти її з маринованою цибулькою. Можна взяти одразу кілька рибин, і помножити на цю кількість всі інгредієнти, щоб закуски вийшло більше. Також ми ділились рецептом дуже поживної рибної намазки на бутерброди.