Без оцту і стерилізації: дідівський спосіб заготовки помідорів на зиму

Спробуйте — і будете робити так постійно

Ми розповідали, як смачно закрити помідори на зиму — з морквяним бадиллям чи класичні — з цибулею, томати виходять напрочуд смачні. Та є спосіб, яким здавна користувалися наші предки — це квашення.

Рецепт дуже простий — такі томати квасяться у відрі, без оцту і стерилізації. Вони стануть чудовою закруткою на зиму та гарною закускою до будь-якого столу. к їх приготувати, розповіли на smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

4,5 кілограми помідорів;

1 пучок стебла селери;

1 – 3 головки часнику;

3 – 4 штуки гострого перцю;

30 – 40 грамів хрону;

зелень кропу.

Спосіб приготування:

Помідори миємо під проточною водою, кожен томат проколюємо в кількох місцях. Робимо це ножем або зубочисткою. Кріп, селеру, гострий перець і хрін миємо. Часник чистимо. Нарізаємо все довільними шматочками. З гострого перцю видаляємо насіння. Беремо чисте відро. На дно викладаємо потрохи: кропу, селери, хрону, гострого перцю та часнику. Закриваємо це шаром помідорів. Повторюємо шари, доки ємність не заповниться. У каструлю наливаємо некип'ячену воду. Додаємо сіль та цукор, перемішуємо до розчинення. Заливаємо помідори маринадом. Зверху накриваємо тарілкою і ставимо прес — щоб помідори були під шаром маринаду. Залишаємо в такому вигляді томати за кімнатної температури на 5 – 7 днів. Потім прибираємо заготівлю на зберігання — в холодильник чи льох.

Такі помідорчики виходять дуже смачними — ніхто не відмовиться. Також ми розповідали, як закрити цікаве кабачкове лечо на зиму.