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Приготує навіть той, хто не любить поратися з тестом: фантастичний рецепт горіхового печива

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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М’яке печиво з горіхами з’їдять миттєво
М’яке печиво з горіхами з’їдять миттєво. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Незвичайний варіант солодощі

У вівторок, 29 серпня, в Україні святкують Горіховий Спас. Свято отримало таку назву, тому що в ці дні дозрівають різні види горіхів, тому традиційним на це свято готують горіхові десерти.

Саме тому з " Бабусиними рецептами" ми пропонуємо м’яке печиво з волоськими горіхами. Готувати його так просто, що з цим упорається навіть недосвідчений кулінар, а часу на це піде зовсім мало. Спробуємо?

Як приготувати печиво з горіхами

Інгредієнти:

  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – 100 г;
  • олія соняшникова – 120 мл;
  • розпушувач – 1.5 ч. л.;
  • борошно — 200 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • волоські горіхи – 50 г.

Для посипання:

  • цукор+кориця.

Спосіб приготування:

  1. У глибоку миску вбиваємо яйце. Солимо, додаємо цукор, ванільний цукор, вливаємо олію. Все розмішуємо вінчиком до однорідної маси.
  2. В масу просіюємо борошно з розпушувачем і замішуємо м’яке липке тісто. Додаємо подрібнені горіхи та перемішуємо.
  3. Для посипання змішуємо цукор та корицю.
  4. Тісто ділимо на невеликі шматочки. Кожен шматочок скочуємо в кульку, формуємо з неї печиво і занурюємо однією стороною в цукор з корицею.
  5. Печиво викладаємо на невеликій відстані на застелений пергаментом лист. Відправляємо до розігрітої духовки до 180 градусів на 15-20 хвилин. Готове печиво перекладаємо у тарілку.

Щоб швидко розколоти волоські горіхи для цього печива, скористайтесь лайфхаком "Телеграфа". Так ви спростите собі процес приготування десерту.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Горіхи #Горіховий Спас #Готуємо вдома