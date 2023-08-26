Приготує навіть той, хто не любить поратися з тестом: фантастичний рецепт горіхового печива
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Незвичайний варіант солодощі
У вівторок, 29 серпня, в Україні святкують Горіховий Спас. Свято отримало таку назву, тому що в ці дні дозрівають різні види горіхів, тому традиційним на це свято готують горіхові десерти.
Саме тому з " Бабусиними рецептами" ми пропонуємо м’яке печиво з волоськими горіхами. Готувати його так просто, що з цим упорається навіть недосвідчений кулінар, а часу на це піде зовсім мало. Спробуємо?
Як приготувати печиво з горіхами
Інгредієнти:
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 100 г;
- олія соняшникова – 120 мл;
- розпушувач – 1.5 ч. л.;
- борошно — 200 г;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- волоські горіхи – 50 г.
Для посипання:
- цукор+кориця.
Спосіб приготування:
- У глибоку миску вбиваємо яйце. Солимо, додаємо цукор, ванільний цукор, вливаємо олію. Все розмішуємо вінчиком до однорідної маси.
- В масу просіюємо борошно з розпушувачем і замішуємо м’яке липке тісто. Додаємо подрібнені горіхи та перемішуємо.
- Для посипання змішуємо цукор та корицю.
- Тісто ділимо на невеликі шматочки. Кожен шматочок скочуємо в кульку, формуємо з неї печиво і занурюємо однією стороною в цукор з корицею.
- Печиво викладаємо на невеликій відстані на застелений пергаментом лист. Відправляємо до розігрітої духовки до 180 градусів на 15-20 хвилин. Готове печиво перекладаємо у тарілку.
Щоб швидко розколоти волоські горіхи для цього печива, скористайтесь лайфхаком "Телеграфа". Так ви спростите собі процес приготування десерту.