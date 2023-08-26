Приготує навіть той, хто не любить поратися з тестом: фантастичний рецепт горіхового печива

Незвичайний варіант солодощі

У вівторок, 29 серпня, в Україні святкують Горіховий Спас. Свято отримало таку назву, тому що в ці дні дозрівають різні види горіхів, тому традиційним на це свято готують горіхові десерти.

Саме тому з " Бабусиними рецептами" ми пропонуємо м’яке печиво з волоськими горіхами. Готувати його так просто, що з цим упорається навіть недосвідчений кулінар, а часу на це піде зовсім мало. Спробуємо?

Як приготувати печиво з горіхами

Інгредієнти:

яйце – 1 шт.;

цукор – 100 г;

олія соняшникова – 120 мл;

розпушувач – 1.5 ч. л.;

борошно — 200 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

волоські горіхи – 50 г.

Для посипання:

цукор+кориця.

Спосіб приготування:

У глибоку миску вбиваємо яйце. Солимо, додаємо цукор, ванільний цукор, вливаємо олію. Все розмішуємо вінчиком до однорідної маси. В масу просіюємо борошно з розпушувачем і замішуємо м’яке липке тісто. Додаємо подрібнені горіхи та перемішуємо. Для посипання змішуємо цукор та корицю. Тісто ділимо на невеликі шматочки. Кожен шматочок скочуємо в кульку, формуємо з неї печиво і занурюємо однією стороною в цукор з корицею. Печиво викладаємо на невеликій відстані на застелений пергаментом лист. Відправляємо до розігрітої духовки до 180 градусів на 15-20 хвилин. Готове печиво перекладаємо у тарілку.

Щоб швидко розколоти волоські горіхи для цього печива, скористайтесь лайфхаком "Телеграфа". Так ви спростите собі процес приготування десерту.