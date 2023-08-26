Обід за лічені хвилини: ідеальний рецепт пісних вареників

Пісна та корисна страва нагодує всю родину

З 14 по 28 серпня християни дотримуються низки обмежень у зв’язку з Успенським постом. У ці дні віруючі не вживають м’ясних, рибних та молочних страв. Основну частину раціону складають овочі, фрукти, ягоди, горіхи, гриби, тому актуальні прості пісні рецепти.

Для різноманітності пісного меню разом із Storinka пропонуємо приготувати пісні вареники. Начинкою для таких вареників стане смажена квашена капуста. Звичайно, до начинки можна додати сушені трави чи зелень. Але краще зеленню посипати вареники при подачі на стіл - так вдасться зберегти всі корисні в ній речовини.

Як приготувати вареники зі смаженою квашеною капустою

Інгредієнти:

вода — 380 мл;

пшеничне борошно – 650 г;

сіль — ¼ ч. л.;

олія – 2 ст. л. у тісто + 2 ст. л. для обсмажування капусти;

квашена капуста – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

цукровий пісок – 1 год.

Спосіб приготування:

У глибоку чашку просіюємо борошно пшеничне, солимо, додаємо воду і замішуємо тісто, поступово доливаючи рідину. Наприкінці додайте 2 ст. л. рослинної олії. Робимо з тіста шар, обертаємо її харчовою плівкою та залишаємо на 20 хвилин. Після цього знову розминаємо тісто і залишаємо ще на 20 хвилин. Повторюємо 2-3 рази. У розігрітій з рослинною олією сковороді обсмажуємо нарізану кубиками цибулю, додаємо капусту і тушкуємо на слабкому вогні близько 20-25 хвилин, іноді помішуючи. Насамкінець солимо, перемішуємо і даємо повністю охолонути. З тіста робимо круглі заготівлі, викладаємо начинку та защипуємо краї. Готові вареники відварюємо в окропі 3-4 хвилини.

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