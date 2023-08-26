Традиційний пиріг до Горіхового Спасу: близькі зупиняться, коли з’їдять весь
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Така випічка у вас точно вийде!
У вівторок, 29 серпня, в Україні відзначається церковне свято – Горіховий Спас. Оскільки в ці дні дозрівають горіхи, то з ними готують найрізноманітнішу випічку.
Тому разом із Shuba приготуємо тертий пиріг із волоськими горіхами. Він виходить дуже ситним та універсальним. Випічка ідеально підходить і до святкового столу, і до сімейного чаювання.
Як приготувати тертий пиріг з горіхами
Інгредієнти на 6 порцій
Для тіста:
- борошно пшеничне — 600 г;
- розм’якшений маргарин — 250 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- цукор — 200 г;
- сода харчова — 1 ч. л.
Для начинки:
- волоські горіхи — 100 г;
- варення абрикосове — 200 г.
Спосіб приготування:
- До просіяного борошна додайте маргарин, яйця, цукор, погашену оцтом соду і замісіть однорідне тісто. Розділіть його на дві частини. Одну частину тіста розкотіть за розміром форми для випікання.
- Змастіть форму маргарином і викладіть одну частину тіста. На неї рівномірно розподіліть варення та подрібнені ядра горіхів, а зверху на всю поверхню натріть другу половину тіста.
- Пиріг випікайте при температурі 180 ° C 30 хвилин. Готову випічку перед подачею посипте цукровою пудрою.
Як легко розколоти та почистити волоські горіхи, читайте у матеріалі "Телеграфа". Тож готувати вам буде ще простіше!