Збільшиться прямо в холодильнику: про цей хитрий рецепт дріжджового тіста мовчать пекарі
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Тісто може зберігатися в холодильнику цілий тиждень
У вівторок, 29 серпня, віруючі відзначають Горіховий Спас – саме цими днями відбувається дозрівання різних видів горіхів. Часто до свята готують випічку з горіхами чи фруктами. Одна із традиційних страв – це випічка з яблуками.
Приготувати правильне дріжджове тісто на пиріжки з яблуками — це нелегке завдання, але ми з "Це Смак" відшукали ідеальний рецепт. По-перше, не потрібно чекати, поки опара почне пінитися. Просто замісіть м’яке тісто, викладіть його в пакет і відправте до холодильника – воно підніметься навіть у холодному місці. По-друге, цей рецепт значно заощадить вам час – таке тісто може зберігатись у холодильнику тиждень.
Як приготувати дріжджове тісто
Інгредієнти на 8 порцій:
- молоко – 350 мл;
- яйце – 2 шт.;
- цукор – 2 ст. л.;
- сіль — 1 щіпка;
- дріжджі – 50 г;
- маргарин — 100 г;
- пшеничне борошно — 700-750 г.
Спосіб приготування:
- Свіжі дріжджі розведіть у теплому молоці. В опару додайте розтоплений маргарин, цукор, сіль та яйця.
- Замісіть тісто, помістіть його в поліетиленовий пакет і покладіть у холодильник мінімум на 2 години.
Через вказаний час можна діставати тісто та готувати улюблену випічку. Наприклад, можна спекти пиріжки з яблуками за рецептом "Телеграфа".