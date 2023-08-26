Збільшиться прямо в холодильнику: про цей хитрий рецепт дріжджового тіста мовчать пекарі

Тісто може зберігатися в холодильнику цілий тиждень

У вівторок, 29 серпня, віруючі відзначають Горіховий Спас – саме цими днями відбувається дозрівання різних видів горіхів. Часто до свята готують випічку з горіхами чи фруктами. Одна із традиційних страв – це випічка з яблуками.

Приготувати правильне дріжджове тісто на пиріжки з яблуками — це нелегке завдання, але ми з "Це Смак" відшукали ідеальний рецепт. По-перше, не потрібно чекати, поки опара почне пінитися. Просто замісіть м’яке тісто, викладіть його в пакет і відправте до холодильника – воно підніметься навіть у холодному місці. По-друге, цей рецепт значно заощадить вам час – таке тісто може зберігатись у холодильнику тиждень.

Як приготувати дріжджове тісто

Інгредієнти на 8 порцій:

молоко – 350 мл;

яйце – 2 шт.;

цукор – 2 ст. л.;

сіль — 1 щіпка;

дріжджі – 50 г;

маргарин — 100 г;

пшеничне борошно — 700-750 г.

Спосіб приготування:

Свіжі дріжджі розведіть у теплому молоці. В опару додайте розтоплений маргарин, цукор, сіль та яйця. Замісіть тісто, помістіть його в поліетиленовий пакет і покладіть у холодильник мінімум на 2 години.

Через вказаний час можна діставати тісто та готувати улюблену випічку. Наприклад, можна спекти пиріжки з яблуками за рецептом "Телеграфа".