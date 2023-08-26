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Всього три інгредієнти та півгодини часу: найпростіший рецепт кабачкової ікри

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Улюблену кабачкову ікру тепер готувати ще легше
Улюблену кабачкову ікру тепер готувати ще легше. Фото shuba.life

Простіше рецепту ви не зустрічали!

-Що тільки ми не робили з кабачками! Ми їх смажили в клярі, готували по-французьки, снідали кабачковими оладками та навіть робили з цього овочу пельмені!

А приготуємо неймовірно ніжну кабачкову ікру за рецептом Рixelinform ! Всього три інгредієнти та півгодини часу – і у вас на столі поживна та смачна закуска до будь-яких основних та перших страв. Ви будете здивовані, як відкриється смак кабачка у цьому рецепті!

Як приготувати кабачкову ікру

Інгредієнти:

  • кабачки;
  • цибуля;
  • часник;
  • сіль, цукор, спеції – на свій смак;
  • томатний соус – за бажанням.

Спосіб приготування:

  1. Почистьте цибулю, наріжте дрібними шматочками та обсмажте на олії до золотистого кольору.
  2. Кабачок помийте, дрібно поріжте і запікайте в духовці. Підготовлені овочі пропустіть через м’ясорубку або подрібніть пюре за допомогою блендера.
  3. Часник почистьте, пропустіть через прес і додайте до кабачкової маси.
  4. Змішайте всі інгредієнти, помістіть у каструлю з товстим дном та поставте на маленький вогонь.
  5. За бажання додайте сіль, цукор, томатну пасту, перець, спеції і варіть на слабкому вогні 15-20 хвилин.
  6. Готову заготівлю розлийте по стерилізованих банках або одразу подавайте до столу.

Ось ще один рецепт кабачкової ікри від "Телеграфа". Додайте до цієї страви один секретний інгредієнт — і ви її не впізнаєте!

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