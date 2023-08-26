Всього три інгредієнти та півгодини часу: найпростіший рецепт кабачкової ікри
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Простіше рецепту ви не зустрічали!
-Що тільки ми не робили з кабачками! Ми їх смажили в клярі, готували по-французьки, снідали кабачковими оладками та навіть робили з цього овочу пельмені!
А приготуємо неймовірно ніжну кабачкову ікру за рецептом Рixelinform ! Всього три інгредієнти та півгодини часу – і у вас на столі поживна та смачна закуска до будь-яких основних та перших страв. Ви будете здивовані, як відкриється смак кабачка у цьому рецепті!
Як приготувати кабачкову ікру
Інгредієнти:
- кабачки;
- цибуля;
- часник;
- сіль, цукор, спеції – на свій смак;
- томатний соус – за бажанням.
Спосіб приготування:
- Почистьте цибулю, наріжте дрібними шматочками та обсмажте на олії до золотистого кольору.
- Кабачок помийте, дрібно поріжте і запікайте в духовці. Підготовлені овочі пропустіть через м’ясорубку або подрібніть пюре за допомогою блендера.
- Часник почистьте, пропустіть через прес і додайте до кабачкової маси.
- Змішайте всі інгредієнти, помістіть у каструлю з товстим дном та поставте на маленький вогонь.
- За бажання додайте сіль, цукор, томатну пасту, перець, спеції і варіть на слабкому вогні 15-20 хвилин.
- Готову заготівлю розлийте по стерилізованих банках або одразу подавайте до столу.
Ось ще один рецепт кабачкової ікри від "Телеграфа". Додайте до цієї страви один секретний інгредієнт — і ви її не впізнаєте!