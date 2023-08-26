Додайте один інгредієнт – і напій буде бадьорити ще більше: як п’ють каву в Ізраїлі

Починайте ранок з приємностей

Напевно, кава – найпопулярніший напій у світі. Його п’ють на сніданок, в обід та вечерю. На каву запрошують та призначають ділові зустрічі. Важко уявити собі сучасне життя без цього напою. Та й рецептів його приготування — неймовірна кількість: від незвичайної гарбузової кави до кави з віскі по-ірландськи.

А хочете дізнатися, як п’ють каву євреї? Це досить незвичайно, але в Ізраїлі додають напій часник. Він стає виразнішим, хоча до смаку дійсно треба звикнути. До речі, за рецептом Shuba до такої кави можна додати різні продукти на свій смак (наприклад, імбир, мед, кориця, гвоздика, перець, молоко). Спробуємо?

Як приготувати пікантну каву з часником по-єврейськи

Інгредієнти на 2 порції:

кава мелена — 2 ч. л.;

вода — 200 мл;

часник, зубчики – 0.5 шт.;

мед — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Часник можна залишити нечищеним і цілим або подрібнити — у цьому випадку смак напою буде більш вираженим. У турку покладіть каву та часник, залийте водою і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння тричі. Розлийте каву з турки в чашки, додайте мед або цукор до смаку, перемішайте і одразу подавайте.

А якщо додайте в каву один інгредієнт за порадою "Телеграфа", напій стане ще смачнішим та ароматнішим. Дивуйте близьких незвичайними рецептами.