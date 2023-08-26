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Секрети баварських господарок: додайте в котлети один інгредієнт – і ви з’їсте їх прямо зі сковороди

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Котлети німецькою мовою виходять особливо смачними
Котлети німецькою мовою виходять особливо смачними. Фото cesmak.info

Ви здивуєтеся, наскільки смачні ці биточки

Котлети – одна з найпопулярніших страв. Безліч рецептів дає неймовірний простір для фантазії: цю страву можна приготувати зі звичного фаршу, улюблених кабачків або рибних консервів.

Здавалося б, новим рецептом вже нікого не здивуєш, але німецьким фрау це вдалося. Виявляється, для соковитості страви вони додають у фарш трохи гірчиці. "Це Смак" стверджує, що биточки вийдуть неймовірно ніжними та смачними, а хрумке панування зробить їх соковитими і захистить від зайвої олії під час смаження. Спробуємо?

Як приготувати котлети по-німецьки

Інгредієнти на 6 порцій:

  • свинячий фарш – 500 г;
  • яловичий фарш – 500 г;
  • цибуля – 1-2 шт.;
  • часник — 1 зуб.;
  • яйце – 2 шт.;
  • батон — 50-60 г;
  • молоко – 100 мл;
  • гірчиця — 1,5-2 ч. л.;
  • зелень – 2 ст. л.;
  • панірувальні сухарі – 100 г.;
  • сіль, чорний перець (мелений) – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Помийте і наріжте цибулю дрібними шматочками. Обсмажте на олії до золотистого кольору.
  2. Підготуйте 3 скибочки батона: обріжте в них скоринку і замочіть м’якоть у молоці. Потім відіжміть зайву рідину і додайте хліб у фарш.
  3. Туди ж додайте яйця, пропущений через прес часник і смажену цибулю, подрібнену зелень, гірчицю, сіль та перець. Ретельно вимішуйте фарш протягом 10 хвилин, а потім відбийте – маса має бути однорідною та пластичною.
  4. Змочіть руки у воді та сформуйте котлети. Обваляйте їх у панірувальних сухарях і обсмажте на розігрітій вершковій олії по 5 хвилин з кожного боку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не потрібно додавати у фарш. Вони псують весь смак страви.

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#Німеччина #Рецепт #Котлети #Готуємо вдома