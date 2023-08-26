Секрети баварських господарок: додайте в котлети один інгредієнт – і ви з’їсте їх прямо зі сковороди
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Ви здивуєтеся, наскільки смачні ці биточки
Котлети – одна з найпопулярніших страв. Безліч рецептів дає неймовірний простір для фантазії: цю страву можна приготувати зі звичного фаршу, улюблених кабачків або рибних консервів.
Здавалося б, новим рецептом вже нікого не здивуєш, але німецьким фрау це вдалося. Виявляється, для соковитості страви вони додають у фарш трохи гірчиці. "Це Смак" стверджує, що биточки вийдуть неймовірно ніжними та смачними, а хрумке панування зробить їх соковитими і захистить від зайвої олії під час смаження. Спробуємо?
Як приготувати котлети по-німецьки
Інгредієнти на 6 порцій:
- свинячий фарш – 500 г;
- яловичий фарш – 500 г;
- цибуля – 1-2 шт.;
- часник — 1 зуб.;
- яйце – 2 шт.;
- батон — 50-60 г;
- молоко – 100 мл;
- гірчиця — 1,5-2 ч. л.;
- зелень – 2 ст. л.;
- панірувальні сухарі – 100 г.;
- сіль, чорний перець (мелений) – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Помийте і наріжте цибулю дрібними шматочками. Обсмажте на олії до золотистого кольору.
- Підготуйте 3 скибочки батона: обріжте в них скоринку і замочіть м’якоть у молоці. Потім відіжміть зайву рідину і додайте хліб у фарш.
- Туди ж додайте яйця, пропущений через прес часник і смажену цибулю, подрібнену зелень, гірчицю, сіль та перець. Ретельно вимішуйте фарш протягом 10 хвилин, а потім відбийте – маса має бути однорідною та пластичною.
- Змочіть руки у воді та сформуйте котлети. Обваляйте їх у панірувальних сухарях і обсмажте на розігрітій вершковій олії по 5 хвилин з кожного боку.
Раніше "Телеграф" розповідав, що не потрібно додавати у фарш. Вони псують весь смак страви.