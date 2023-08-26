Секрети баварських господарок: додайте в котлети один інгредієнт – і ви з’їсте їх прямо зі сковороди

Ви здивуєтеся, наскільки смачні ці биточки

Котлети – одна з найпопулярніших страв. Безліч рецептів дає неймовірний простір для фантазії: цю страву можна приготувати зі звичного фаршу, улюблених кабачків або рибних консервів.

Здавалося б, новим рецептом вже нікого не здивуєш, але німецьким фрау це вдалося. Виявляється, для соковитості страви вони додають у фарш трохи гірчиці. "Це Смак" стверджує, що биточки вийдуть неймовірно ніжними та смачними, а хрумке панування зробить їх соковитими і захистить від зайвої олії під час смаження. Спробуємо?

Як приготувати котлети по-німецьки

Інгредієнти на 6 порцій:

свинячий фарш – 500 г;

яловичий фарш – 500 г;

цибуля – 1-2 шт.;

часник — 1 зуб.;

яйце – 2 шт.;

батон — 50-60 г;

молоко – 100 мл;

гірчиця — 1,5-2 ч. л.;

зелень – 2 ст. л.;

панірувальні сухарі – 100 г.;

сіль, чорний перець (мелений) – на свій смак.

Спосіб приготування:

Помийте і наріжте цибулю дрібними шматочками. Обсмажте на олії до золотистого кольору. Підготуйте 3 скибочки батона: обріжте в них скоринку і замочіть м’якоть у молоці. Потім відіжміть зайву рідину і додайте хліб у фарш. Туди ж додайте яйця, пропущений через прес часник і смажену цибулю, подрібнену зелень, гірчицю, сіль та перець. Ретельно вимішуйте фарш протягом 10 хвилин, а потім відбийте – маса має бути однорідною та пластичною. Змочіть руки у воді та сформуйте котлети. Обваляйте їх у панірувальних сухарях і обсмажте на розігрітій вершковій олії по 5 хвилин з кожного боку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не потрібно додавати у фарш. Вони псують весь смак страви.