Потрібно лише два інгредієнти: помідори за цим рецептом будуть як свіжі

Кожен томат буде як із грядки

Напевно, не існує людей, які не люблять мариновані помідори. І не дивно, адже вони вдало доповнюють будь-яку страву на столі. І якщо вам здається, що перепробувано всі рецепти, тоді це саме для вас.

TheLime пропонує простий у приготуванні рецепт маринованих помідорів. Вам знадобляться всього два інгредієнти, а в результаті ви отримаєте неймовірну закуску — близькі спочатку подумають, що ці помідори ніби зірвані з грядки.

Як приготувати мариновані помідори на зиму.

Інгредієнти на 2 банки по 1 л:

помідори — 3 кг;

сіль — 1,5 ст. л. з гіркою.

Спосіб приготування:

Усі помідори ретельно промиваємо у проточній воді. Відбираємо половину помідорів, робимо на кожному томаті надрізи ножем навхрест. У великій каструлі підігріваємо воду та опускаємо кожен помідор в окріп на 1-2 хвилини — так шкірку буде зняти легше. За допомогою ножа відокремлюємо її від плода. Очищені помідори складаємо у чисті сухі банки. Помідори, що залишилися для соку 1,5 кг, можна не очищати. Розрізаємо томати на невеликі шматочки та подрібнюємо блендером, комбайном або м’ясорубкою. Отриману масу переливаємо в каструлю і додаємо сіль із розрахунку 1 ст. л. із гіркою на 1 л томатів. Доводимо до кипіння, а потім заливаємо гарячою масою очищені помідори в банках до верху. Для стерилізації банок на дно великої каструлі кладемо рушник, посуд ставимо на плиту. Викладаємо в неї банки з помідорами, заливаємо їх водою по плічка і стерилізуємо близько 5 хвилин після закипання води. Герметично закриваємо банки та в такому положенні залишаємо до охолодження.

Помідори готові. До речі, згодом сік можна використовувати для приготування томатного соусу за рецептом "Телеграфа".