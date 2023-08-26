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Потрібно лише два інгредієнти: помідори за цим рецептом будуть як свіжі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі мариновані помідори на смак, як свіжі
Такі мариновані помідори на смак, як свіжі. Фото apostrophe.ua

Кожен томат буде як із грядки

Напевно, не існує людей, які не люблять мариновані помідори. І не дивно, адже вони вдало доповнюють будь-яку страву на столі. І якщо вам здається, що перепробувано всі рецепти, тоді це саме для вас.

TheLime пропонує простий у приготуванні рецепт маринованих помідорів. Вам знадобляться всього два інгредієнти, а в результаті ви отримаєте неймовірну закуску — близькі спочатку подумають, що ці помідори ніби зірвані з грядки.

Як приготувати мариновані помідори на зиму.

Інгредієнти на 2 банки по 1 л:

  • помідори — 3 кг;
  • сіль — 1,5 ст. л. з гіркою.

Спосіб приготування:

  1. Усі помідори ретельно промиваємо у проточній воді. Відбираємо половину помідорів, робимо на кожному томаті надрізи ножем навхрест.
  2. У великій каструлі підігріваємо воду та опускаємо кожен помідор в окріп на 1-2 хвилини — так шкірку буде зняти легше. За допомогою ножа відокремлюємо її від плода. Очищені помідори складаємо у чисті сухі банки.
  3. Помідори, що залишилися для соку 1,5 кг, можна не очищати. Розрізаємо томати на невеликі шматочки та подрібнюємо блендером, комбайном або м’ясорубкою.
  4. Отриману масу переливаємо в каструлю і додаємо сіль із розрахунку 1 ст. л. із гіркою на 1 л томатів. Доводимо до кипіння, а потім заливаємо гарячою масою очищені помідори в банках до верху.
  5. Для стерилізації банок на дно великої каструлі кладемо рушник, посуд ставимо на плиту. Викладаємо в неї банки з помідорами, заливаємо їх водою по плічка і стерилізуємо близько 5 хвилин після закипання води.
  6. Герметично закриваємо банки та в такому положенні залишаємо до охолодження.

Помідори готові. До речі, згодом сік можна використовувати для приготування томатного соусу за рецептом "Телеграфа".

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