Ця страва зникне першою зі столу: ситний рецепт улюблених "синеньких"
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Баклажани – чудовий овоч для смачних закусок. Їх можна смажити в клярі, готувати з них смачні салати та неперевершену ікру.
Shuba пропонує приготувати незвичайну страву – нафарширувати баклажани. Для цього вам ідеально підійдуть плоди середнього розміру, щоб і добре пропіклися, і можна було наїстися. Спробуємо?
Як приготувати баклажани
Інгредієнти на 2 порції:
- баклажан — 2 шт.;
- телятина – 250 г;
- хліб білий – 50 г;
- молоко 2,8% — 100 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- яйця курячі — 1 шт.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- жир — 34 г;
- сир твердий — 100 г;
- суміш спецій універсальна, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- М’ясо вимийте, очистьте від плівок та залишків жиру, наріжте на шматки та пропустіть через м’ясорубку.
- Хліб замочіть у молоці, потім відіжміть зайву рідину, пропустіть через м’ясорубку і додайте до фаршу.
- Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте і пасеруйте на жирі. Часник пропустіть через прес.
- Змішайте фарш, цибулю, часник, яйце, сіль, перець та спеції.
- Попередньо підготовлені баклажани розріжте вздовж дві частини. М’якуш акуратно виріжте, подрібніть і додайте у фарш. Добре перемішайте.
- Фарш викладіть у половинки баклажанів, покладіть у форму, змащену жиром і посипте тертим сиром. Поставте в духовку, нагріту до 180 градусів, на 30-40 хвилин. Готову страву подавайте гарячою.
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