Ця страва зникне першою зі столу: ситний рецепт улюблених "синеньких"

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Баклажани – чудовий овоч для смачних закусок. Їх можна смажити в клярі, готувати з них смачні салати та неперевершену ікру.

Shuba пропонує приготувати незвичайну страву – нафарширувати баклажани. Для цього вам ідеально підійдуть плоди середнього розміру, щоб і добре пропіклися, і можна було наїстися. Спробуємо?

Як приготувати баклажани

Інгредієнти на 2 порції:

баклажан — 2 шт.;

телятина – 250 г;

хліб білий – 50 г;

молоко 2,8% — 100 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

яйця курячі — 1 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

жир — 34 г;

сир твердий — 100 г;

суміш спецій універсальна, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

М’ясо вимийте, очистьте від плівок та залишків жиру, наріжте на шматки та пропустіть через м’ясорубку. Хліб замочіть у молоці, потім відіжміть зайву рідину, пропустіть через м’ясорубку і додайте до фаршу. Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте і пасеруйте на жирі. Часник пропустіть через прес. Змішайте фарш, цибулю, часник, яйце, сіль, перець та спеції. Попередньо підготовлені баклажани розріжте вздовж дві частини. М’якуш акуратно виріжте, подрібніть і додайте у фарш. Добре перемішайте. Фарш викладіть у половинки баклажанів, покладіть у форму, змащену жиром і посипте тертим сиром. Поставте в духовку, нагріту до 180 градусів, на 30-40 хвилин. Готову страву подавайте гарячою.

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