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Ця страва зникне першою зі столу: ситний рецепт улюблених "синеньких"

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайні фаршировані баклажани
Незвичайні фаршировані баклажани. Фото shuba.life

Ви полюбите цю страву!

Баклажани – чудовий овоч для смачних закусок. Їх можна смажити в клярі, готувати з них смачні салати та неперевершену ікру.

Shuba пропонує приготувати незвичайну страву – нафарширувати баклажани. Для цього вам ідеально підійдуть плоди середнього розміру, щоб і добре пропіклися, і можна було наїстися. Спробуємо?

Як приготувати баклажани

Інгредієнти на 2 порції:

  • баклажан — 2 шт.;
  • телятина – 250 г;
  • хліб білий – 50 г;
  • молоко 2,8% — 100 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • жир — 34 г;
  • сир твердий — 100 г;
  • суміш спецій універсальна, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо вимийте, очистьте від плівок та залишків жиру, наріжте на шматки та пропустіть через м’ясорубку.
  2. Хліб замочіть у молоці, потім відіжміть зайву рідину, пропустіть через м’ясорубку і додайте до фаршу.
  3. Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте і пасеруйте на жирі. Часник пропустіть через прес.
  4. Змішайте фарш, цибулю, часник, яйце, сіль, перець та спеції.
  5. Попередньо підготовлені баклажани розріжте вздовж дві частини. М’якуш акуратно виріжте, подрібніть і додайте у фарш. Добре перемішайте.
  6. Фарш викладіть у половинки баклажанів, покладіть у форму, змащену жиром і посипте тертим сиром. Поставте в духовку, нагріту до 180 градусів, на 30-40 хвилин. Готову страву подавайте гарячою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися гіркоти в "синеньких". Ваші страви стануть ідеальними!

Теги:
#Рецепт #Баклажани #Готуємо вдома