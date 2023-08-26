Здивуйте гостей неймовірним соусом: рецепт горіхової аджики

Можна готувати і для їжі, і щоб закрити на зиму

Аджика – це популярна абхазька приправа. Традиційно її подають як закуску, або використовують для заправки м’ясних страв. У нас більш популярною є червона аджика.

Втім, традиційну аджику готують без помідорів. Закуска за рецептом, яким поділились на appetito.com.ua, виходить смарагдового кольору — завдяки зеленому перцю і соковитій зелені. А особливого колориту страві додадуть горіхи.

Інгредієнти:

400 г свіжої кінзи;

три стручки болгарського перцю;

300 г листя кропу, петрушки;

половина склянки подрібнених волоських горіхів;

400 г стручків гострого зеленого перцю;

75 г кам’яної солі;

часник – чотири головки.

Спосіб приготування:

Пучки зелені перебираємо, видаляємо товсті стебла і сухі листочки. Відібрані гілочки на 15 хвилин замочуємо в прохолодній воді. Потім воду зливаємо, промиваємо зелень. Стручки болгарського перцю розрізаємо, видаляємо насіння. М’якоть перцю ретельно промиваємо. Часник чистимо. Очищений часник і зелень розкладаємо на кухонному рушнику, злегка промокаємо, видаляючи вологу. Пекучий перець розрізаємо уздовж, вичищаємо насіння і видаляємо хвостики. Горіхи подрібнюємо в блендері. Перекладаємо в миску. У ємність блендера поміщаємо пекучий і болгарський перець, часник і зелень. Перебиваємо все до однорідної маси. Відправляємо перець в миску з горіхами. Солимо, перчимо, перемішуємо. Розкладаємо аджику по стерильних банках. Закриваємо кришками і зберігаємо.

Таку смачну пікантну аджику можна використовувати для заправки гарнірів, супів або м’яса. Також ми ділились рецептом смачних кабачків в томаті на зиму.