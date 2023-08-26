Здивуйте гостей неймовірним соусом: рецепт горіхової аджики
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Можна готувати і для їжі, і щоб закрити на зиму
Аджика – це популярна абхазька приправа. Традиційно її подають як закуску, або використовують для заправки м’ясних страв. У нас більш популярною є червона аджика.
Втім, традиційну аджику готують без помідорів. Закуска за рецептом, яким поділились на appetito.com.ua, виходить смарагдового кольору — завдяки зеленому перцю і соковитій зелені. А особливого колориту страві додадуть горіхи.
Інгредієнти:
- 400 г свіжої кінзи;
- три стручки болгарського перцю;
- 300 г листя кропу, петрушки;
- половина склянки подрібнених волоських горіхів;
- 400 г стручків гострого зеленого перцю;
- 75 г кам’яної солі;
- часник – чотири головки.
Спосіб приготування:
- Пучки зелені перебираємо, видаляємо товсті стебла і сухі листочки. Відібрані гілочки на 15 хвилин замочуємо в прохолодній воді.
- Потім воду зливаємо, промиваємо зелень. Стручки болгарського перцю розрізаємо, видаляємо насіння. М’якоть перцю ретельно промиваємо. Часник чистимо.
- Очищений часник і зелень розкладаємо на кухонному рушнику, злегка промокаємо, видаляючи вологу. Пекучий перець розрізаємо уздовж, вичищаємо насіння і видаляємо хвостики.
- Горіхи подрібнюємо в блендері. Перекладаємо в миску. У ємність блендера поміщаємо пекучий і болгарський перець, часник і зелень. Перебиваємо все до однорідної маси.
- Відправляємо перець в миску з горіхами. Солимо, перчимо, перемішуємо.
- Розкладаємо аджику по стерильних банках. Закриваємо кришками і зберігаємо.
Таку смачну пікантну аджику можна використовувати для заправки гарнірів, супів або м’яса. Також ми ділились рецептом смачних кабачків в томаті на зиму.