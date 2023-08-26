Одне яйце і п’ять хвилин часу: надзвичайно бюджетне печиво до чаю
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Солодощі, ідеальні до чаю чи кави
Ми ділились рецептом смачних солодких паличок до сніданку. Вони готуються за лічені хвилини. Мало хто знає, але так само без зусиль можна приготувати і смачне пісочне печиво.
Зовні печиво хрумке, а всередині залишається м’яке та апетитне. Така домашня випічка стане — чудова до чаю чи кави. Рецептом поділились на порталі "Пляшка".
Інгредієнти:
- Борошно — 270 г
- Вершкове масло — 130 г
- Йогурт — 60 г
- Яйце куряче — 1 шт
- Цукор для тіста — 30 г
- Розпушувач — 1 ч.л
- Цукор для посипання — 30 г
Спосіб приготування:
- Борошно просіюємо через сито разом із розпушувачем. Змішуємо його із цукром.
- М’яке вершкове масло нарізаємо на шматочки, додаємо в борошно і ретельно перемішуємо руками, роблячи дрібну крихту. Додаємо до маси яйце і густий йогурт.
- Спершу перемішуємо ложкою, потім руками замішуємо густе тісто. Воно не повинно липнути до рук та бути м’яким.
- Пергамент злегка присипаємо борошном та викладаємо тісто. Розкочуємо його качалкою в тонкий прямокутний пласт і присипаємо цукром по всій поверхні.
- Одну сторону тіста складаємо до половини, знову присипаємо цукром. Потім накриваємо другою половиною тіста.
- Отриманий тришаровий прямокутник вздовж розрізаємо на дві половини, після цього — ділимо поперек. Шматочки, що вийшли, нарізаємо на тонкі порційні палички.
- Кладемо вироби на деко на відстані один від одного. У заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці випікаємо печиво 15 хвилин.
Готове печиво можна присипати цукровою пудрою. Це ідеальна закуска до ароматної ранкової кави.