Одне яйце і п’ять хвилин часу: надзвичайно бюджетне печиво до чаю

Солодощі, ідеальні до чаю чи кави

Ми ділились рецептом смачних солодких паличок до сніданку. Вони готуються за лічені хвилини. Мало хто знає, але так само без зусиль можна приготувати і смачне пісочне печиво.

Зовні печиво хрумке, а всередині залишається м’яке та апетитне. Така домашня випічка стане — чудова до чаю чи кави. Рецептом поділились на порталі "Пляшка".

Інгредієнти:

Борошно — 270 г

Вершкове масло — 130 г

Йогурт — 60 г

Яйце куряче — 1 шт

Цукор для тіста — 30 г

Розпушувач — 1 ч.л

Цукор для посипання — 30 г

Спосіб приготування:

Борошно просіюємо через сито разом із розпушувачем. Змішуємо його із цукром. М’яке вершкове масло нарізаємо на шматочки, додаємо в борошно і ретельно перемішуємо руками, роблячи дрібну крихту. Додаємо до маси яйце і густий йогурт. Спершу перемішуємо ложкою, потім руками замішуємо густе тісто. Воно не повинно липнути до рук та бути м’яким. Пергамент злегка присипаємо борошном та викладаємо тісто. Розкочуємо його качалкою в тонкий прямокутний пласт і присипаємо цукром по всій поверхні. Одну сторону тіста складаємо до половини, знову присипаємо цукром. Потім накриваємо другою половиною тіста. Отриманий тришаровий прямокутник вздовж розрізаємо на дві половини, після цього — ділимо поперек. Шматочки, що вийшли, нарізаємо на тонкі порційні палички. Кладемо вироби на деко на відстані один від одного. У заздалегідь прогрітій до 180 градусів духовці випікаємо печиво 15 хвилин.

Готове печиво можна присипати цукровою пудрою. Це ідеальна закуска до ароматної ранкової кави.