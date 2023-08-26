Чудова гостра приправа: цей соус взимку з’їдять до останньої банки
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Цей соус додасть пікантного гострого смаку будь-якій страві
Ми розповідали, як приготувати смачну зелену аджику. Але більш популярною в Україні є класична червона аджика. Це абхазька і грузинська гостра приправа.
І хоч до складу традиційної аджики не входять томати, проте з плином часу їх звикли додавати. Ба більше, в неї все частіше додають яблука та інші інгредієнти, які змінюють смак оригінальної аджики. Але від цього вона стає лише смачнішою. Рецептом смачної аджики поділились на порталі "Фокус".
Інгредієнти:
- помідори — 2,5 кг;
- морква — 1 кг;
- перець болгарський — 1 кг;
- яблука — 1 кг;
- часник — 300 г;
- перець гіркий — 100 г (можна взяти більше);
- соняшникова олія — 300 г;
- сіль — до смаку;
- цукор — до смаку.
Спосіб приготування:
- Овочі та яблука миємо. Чистимо.
- Пропускаємо через м'ясорубку та виливаємо в глибоку каструлю. Варимо масу 30 хвилин.
- За десять хвилин до закінчення варіння додаємо часник, всипаємо спеції. Весь час майбутню аджику перемішуємо.
- Гарячу аджику розливаємо в стерилізовані банки і закочуємо кришками. Укутуємо до повного охолодження.
Соус виходить гострий і дуже ароматний. Ідеально буде взимку відкрити таку банку до смаженої картоплі.