Чудова гостра приправа: цей соус взимку з’їдять до останньої банки

Цей соус додасть пікантного гострого смаку будь-якій страві

Ми розповідали, як приготувати смачну зелену аджику. Але більш популярною в Україні є класична червона аджика. Це абхазька і грузинська гостра приправа.

І хоч до складу традиційної аджики не входять томати, проте з плином часу їх звикли додавати. Ба більше, в неї все частіше додають яблука та інші інгредієнти, які змінюють смак оригінальної аджики. Але від цього вона стає лише смачнішою. Рецептом смачної аджики поділились на порталі "Фокус".

Інгредієнти:

помідори — 2,5 кг;

морква — 1 кг;

перець болгарський — 1 кг;

яблука — 1 кг;

часник — 300 г;

перець гіркий — 100 г (можна взяти більше);

соняшникова олія — 300 г;

сіль — до смаку;

цукор — до смаку.

Спосіб приготування:

Овочі та яблука миємо. Чистимо. Пропускаємо через м'ясорубку та виливаємо в глибоку каструлю. Варимо масу 30 хвилин. За десять хвилин до закінчення варіння додаємо часник, всипаємо спеції. Весь час майбутню аджику перемішуємо. Гарячу аджику розливаємо в стерилізовані банки і закочуємо кришками. Укутуємо до повного охолодження.

Соус виходить гострий і дуже ароматний. Ідеально буде взимку відкрити таку банку до смаженої картоплі.