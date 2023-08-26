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Чудова гостра приправа: цей соус взимку з’їдять до останньої банки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ідеальна гостра приправа на зиму
Ідеальна гостра приправа на зиму. Фото 24 канал

Цей соус додасть пікантного гострого смаку будь-якій страві

Ми розповідали, як приготувати смачну зелену аджику. Але більш популярною в Україні є класична червона аджика. Це абхазька і грузинська гостра приправа.

І хоч до складу традиційної аджики не входять томати, проте з плином часу їх звикли додавати. Ба більше, в неї все частіше додають яблука та інші інгредієнти, які змінюють смак оригінальної аджики. Але від цього вона стає лише смачнішою. Рецептом смачної аджики поділились на порталі "Фокус".

Інгредієнти:

  • помідори — 2,5 кг;
  • морква — 1 кг;
  • перець болгарський — 1 кг;
  • яблука — 1 кг;
  • часник — 300 г;
  • перець гіркий — 100 г (можна взяти більше);
  • соняшникова олія — 300 г;
  • сіль — до смаку;
  • цукор — до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Овочі та яблука миємо. Чистимо.
  2. Пропускаємо через м'ясорубку та виливаємо в глибоку каструлю. Варимо масу 30 хвилин.
  3. За десять хвилин до закінчення варіння додаємо часник, всипаємо спеції. Весь час майбутню аджику перемішуємо.
  4. Гарячу аджику розливаємо в стерилізовані банки і закочуємо кришками. Укутуємо до повного охолодження.

Соус виходить гострий і дуже ароматний. Ідеально буде взимку відкрити таку банку до смаженої картоплі.

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#Рецепт #Соус #Консервація #аджика