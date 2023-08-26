Без яєць та молока: з цим пісним тістом смажені пиріжки виходять фантастичними

Мабуть, найкраще тісто для смаження пиріжків

Ми розповідали, як приготувати пісне монастирське тісто. Тепер ділимось рецептом ідеального тіста для смажених пиріжків з будь-якою начинкою.

У складі немає ні яєць, ні молока. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

550 мл. теплої води,

30 г пресованих дріжджів (10 г сухих),

50 г цукру

15 г солі

30 мл. соняшникової олії

900-950 г борошна (мені знадобилося 950 г)

Спосіб приготування:

Обираємо миску для замішування. Наливаємо туди теплу воду, температури близько 30 градусів. У воду кладемо розім’яті дріжджі, перемішуємо. Якщо пресовані, просто всипаємо і з’єднуємо з водою. Додаємо цукор та частину борошна, перемішуємо до однорідності. Додаємо сіль та олію. Поетапно, просіюючи, вмішуємо борошно, що залишилося. Тісто має вийти м’яке, еластичне, воно майже не липне до рук. Повинно вийти 1 кг 500 г тіста. Накриваємо тісто плівкою і прибираємо в тепле місце для підйому. На це знадобиться близько 1 години. Після першого підйому обминаємо тісто і залишаємо ще на деякий час. Точний час залежить від того, наскільки тепло на вашій кухні. Коли тісто підійшло вдруге, можна формувати пиріжки. В процесі борошном не користуємося, тільки змащуємо руки та робочу поверхню олією.

До такого тіста підходить будь-яка начинка. Також ми розповідали, як приготувати швидке бюджетне печиво до чаю.