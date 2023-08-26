Без яєць та молока: з цим пісним тістом смажені пиріжки виходять фантастичними
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Мабуть, найкраще тісто для смаження пиріжків
Ми розповідали, як приготувати пісне монастирське тісто. Тепер ділимось рецептом ідеального тіста для смажених пиріжків з будь-якою начинкою.
У складі немає ні яєць, ні молока. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
550 мл. теплої води,
30 г пресованих дріжджів (10 г сухих),
50 г цукру
15 г солі
30 мл. соняшникової олії
900-950 г борошна (мені знадобилося 950 г)
Спосіб приготування:
- Обираємо миску для замішування. Наливаємо туди теплу воду, температури близько 30 градусів.
- У воду кладемо розім’яті дріжджі, перемішуємо. Якщо пресовані, просто всипаємо і з’єднуємо з водою.
- Додаємо цукор та частину борошна, перемішуємо до однорідності. Додаємо сіль та олію.
- Поетапно, просіюючи, вмішуємо борошно, що залишилося. Тісто має вийти м’яке, еластичне, воно майже не липне до рук. Повинно вийти 1 кг 500 г тіста.
- Накриваємо тісто плівкою і прибираємо в тепле місце для підйому. На це знадобиться близько 1 години.
- Після першого підйому обминаємо тісто і залишаємо ще на деякий час. Точний час залежить від того, наскільки тепло на вашій кухні.
- Коли тісто підійшло вдруге, можна формувати пиріжки. В процесі борошном не користуємося, тільки змащуємо руки та робочу поверхню олією.
До такого тіста підходить будь-яка начинка. Також ми розповідали, як приготувати швидке бюджетне печиво до чаю.