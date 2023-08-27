Рус

Близькі ахнуть від захоплення: про цей рецепт кабачків мало хто знає

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Незвичайні котлети з фаршу та кабачка
Незвичайні котлети з фаршу та кабачка. Фото cesmak.info

Дивовижний спосіб приготування улюблених овочів

Що може бути смачніше м’ясних котлет ? Здається, що рецептів їх – неймовірна кількість і вже складно придумати щось новеньке.

Сьогодні разом із "Це Смак" приготуємо котлети з кабачками. Хрумкі та рум’яною скоринкою, вони добре тримають форму і соковиті всередині. Ця страва припаде вам до смаку!

Як приготувати м’ясні котлети з кабачками

Інгредієнти на 6 порцій:

  • яловичий фарш – 500 г;
  • цибуля – 2 шт.;
  • яйце – 1 шт.;
  • панірувальні сухарі – 3 ст. л.;
  • кабачок — 2 шт.;
  • часник — 2 зуб.;
  • кріп – 20 г;
  • соняшникова олія – 2 ст. л.;
  • сіль, чорний перець (мелений) – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю очистьте, наріжте дрібними кубиками та додайте в фарш. Посоліть, поперчіть.
  2. До суміші додайте яйце та сухарі, перемішайте.
  3. Середній кабачок промийте, наріжте уздовж тонкими слайсами.
  4. Розігрійте сковороду з соняшниковою олією і посмажте кабачок.
  5. Максимально подрібніть кріп та часник, цією сумішшю змастіть кабачки.
  6. Обробну дошку вистеліть поліетиленовим пакетиком або плівкою. Викладіть на неї 2 ст. л. фаршу, розрівняйте, зверху викладіть слайс кабачка і загорніть плівкою. Виконайте з кожним наступним овочевим слайсом.
  7. Котлети з усіх боків посмажте на розігрітій з соняшниковою олією сковороді та викладіть на паперовий рушник, щоб воно ввібрало зайвий жир.

Приготуйте до таких котлет картопляне пюре за рецептом "Телеграфа" і насолоджуйтесь. Смачного!

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Кабачки #Котлети #Готуємо вдома