Близькі ахнуть від захоплення: про цей рецепт кабачків мало хто знає
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Дивовижний спосіб приготування улюблених овочів
Що може бути смачніше м’ясних котлет ? Здається, що рецептів їх – неймовірна кількість і вже складно придумати щось новеньке.
Сьогодні разом із "Це Смак" приготуємо котлети з кабачками. Хрумкі та рум’яною скоринкою, вони добре тримають форму і соковиті всередині. Ця страва припаде вам до смаку!
Як приготувати м’ясні котлети з кабачками
Інгредієнти на 6 порцій:
- яловичий фарш – 500 г;
- цибуля – 2 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- панірувальні сухарі – 3 ст. л.;
- кабачок — 2 шт.;
- часник — 2 зуб.;
- кріп – 20 г;
- соняшникова олія – 2 ст. л.;
- сіль, чорний перець (мелений) – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Цибулю очистьте, наріжте дрібними кубиками та додайте в фарш. Посоліть, поперчіть.
- До суміші додайте яйце та сухарі, перемішайте.
- Середній кабачок промийте, наріжте уздовж тонкими слайсами.
- Розігрійте сковороду з соняшниковою олією і посмажте кабачок.
- Максимально подрібніть кріп та часник, цією сумішшю змастіть кабачки.
- Обробну дошку вистеліть поліетиленовим пакетиком або плівкою. Викладіть на неї 2 ст. л. фаршу, розрівняйте, зверху викладіть слайс кабачка і загорніть плівкою. Виконайте з кожним наступним овочевим слайсом.
- Котлети з усіх боків посмажте на розігрітій з соняшниковою олією сковороді та викладіть на паперовий рушник, щоб воно ввібрало зайвий жир.
Приготуйте до таких котлет картопляне пюре за рецептом "Телеграфа" і насолоджуйтесь. Смачного!