Близькі ахнуть від захоплення: про цей рецепт кабачків мало хто знає

Дивовижний спосіб приготування улюблених овочів

Що може бути смачніше м’ясних котлет ? Здається, що рецептів їх – неймовірна кількість і вже складно придумати щось новеньке.

Сьогодні разом із "Це Смак" приготуємо котлети з кабачками. Хрумкі та рум’яною скоринкою, вони добре тримають форму і соковиті всередині. Ця страва припаде вам до смаку!

Як приготувати м’ясні котлети з кабачками

Інгредієнти на 6 порцій:

яловичий фарш – 500 г;

цибуля – 2 шт.;

яйце – 1 шт.;

панірувальні сухарі – 3 ст. л.;

кабачок — 2 шт.;

часник — 2 зуб.;

кріп – 20 г;

соняшникова олія – 2 ст. л.;

сіль, чорний перець (мелений) – на свій смак.

Спосіб приготування:

Цибулю очистьте, наріжте дрібними кубиками та додайте в фарш. Посоліть, поперчіть. До суміші додайте яйце та сухарі, перемішайте. Середній кабачок промийте, наріжте уздовж тонкими слайсами. Розігрійте сковороду з соняшниковою олією і посмажте кабачок. Максимально подрібніть кріп та часник, цією сумішшю змастіть кабачки. Обробну дошку вистеліть поліетиленовим пакетиком або плівкою. Викладіть на неї 2 ст. л. фаршу, розрівняйте, зверху викладіть слайс кабачка і загорніть плівкою. Виконайте з кожним наступним овочевим слайсом. Котлети з усіх боків посмажте на розігрітій з соняшниковою олією сковороді та викладіть на паперовий рушник, щоб воно ввібрало зайвий жир.

Приготуйте до таких котлет картопляне пюре за рецептом "Телеграфа" і насолоджуйтесь. Смачного!