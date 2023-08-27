Таким салатом пригостять грузини: ви з’їсте його разом із тарілкою

Популярна грузинська страва стане улюбленою і у вашій родині

З вівторка, 14 серпня, розпочався Успенський пост, який триватиме до 27 серпня. У ці дні віруючі обмежують своє харчування, не вживаючи м’яса, риби та молока. У дні посту особливо популярні пісні літні страви.

Саме тому овочевий салат за рецептом Shuba особливо актуальний. Хрумкі овочі та горіхова заправка роблять цю страву актуальною і на Горіховий Спас. Готувати його максимально легко та страва стане ідеальним доповненням до будь-якої іншої страви.

Як приготувати салат по-грузинському — рецепт з горіхами під горіховою заправкою

Інгредієнти на 4 порції :

огірок — 4 шт.;

томати — 4 шт.;

цибуля червона — 1 шт.;

червоний перець чилі – 1 шт.;

базилік, гілочка — 5 г.

Для заправки:

волоські горіхи — 1 склянка;

олія соняшникова — 80 мл;

приправа "Хмелі-сунелі" — 10 г;

кінза свіжа, кріп, гілочка, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Промийте та обсушіть усі овочі та зелень. Огірки наріжте кружальцями, помідори — скибочками. Цибулю очистьте і поріжте тонкими півкільцями. Перець чилі поріжте тоненькими кружальцями. Усі підготовлені овочі викладіть у миску. Для приготування заправки горіхів протягом декількох хвилин підсушіть на сухій гарячій сковороді. Горіхи, подрібнену кінзу, кріп, спеції та олію збийте в блендері. Отриману заправку додайте в овочі, перемішайте, викладіть салатник і прикрасьте листочками базиліка.

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