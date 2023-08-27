Рус

Таким салатом пригостять грузини: ви з’їсте його разом із тарілкою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Простий, але смачний салат по-грузинськи з горіхами
Простий, але смачний салат по-грузинськи з горіхами. Фото shuba.life

Популярна грузинська страва стане улюбленою і у вашій родині

З вівторка, 14 серпня, розпочався Успенський пост, який триватиме до 27 серпня. У ці дні віруючі обмежують своє харчування, не вживаючи м’яса, риби та молока. У дні посту особливо популярні пісні літні страви.

Саме тому овочевий салат за рецептом Shuba особливо актуальний. Хрумкі овочі та горіхова заправка роблять цю страву актуальною і на Горіховий Спас. Готувати його максимально легко та страва стане ідеальним доповненням до будь-якої іншої страви.

Як приготувати салат по-грузинському — рецепт з горіхами під горіховою заправкою

Інгредієнти на 4 порції :

  • огірок — 4 шт.;
  • томати — 4 шт.;
  • цибуля червона — 1 шт.;
  • червоний перець чилі – 1 шт.;
  • базилік, гілочка — 5 г.

Для заправки:

  • волоські горіхи — 1 склянка;
  • олія соняшникова — 80 мл;
  • приправа "Хмелі-сунелі" — 10 г;
  • кінза свіжа, кріп, гілочка, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Промийте та обсушіть усі овочі та зелень. Огірки наріжте кружальцями, помідори — скибочками. Цибулю очистьте і поріжте тонкими півкільцями. Перець чилі поріжте тоненькими кружальцями. Усі підготовлені овочі викладіть у миску.
  2. Для приготування заправки горіхів протягом декількох хвилин підсушіть на сухій гарячій сковороді.
  3. Горіхи, подрібнену кінзу, кріп, спеції та олію збийте в блендері.
  4. Отриману заправку додайте в овочі, перемішайте, викладіть салатник і прикрасьте листочками базиліка.

Рекомендуємо також приготувати пісний бюджетний сніданок за рецептом "Телеграфа". Смачного.

Теги:
#Рецепт #Горіхи #Горіховий Спас #Готуємо вдома #Пісні салати