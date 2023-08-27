Ні яєць, ні молока, ні метушні з мукою: близькі з’їдять такий торт ще гарячим

Король і святкового столу, і сімейного чаювання

У вівторок, 29 серпня 2023 року, у церковному календарі України є важлива дата. Цього дня православні відзначають Горіховий Спас. Свято отримало таку назву, тому що в ці дні відбувається дозрівання різних видів горіхів. У цей день готують випічку з горіхами та фруктами.

Разом із Рrostoway до цього свята пропонуємо приготувати шоколадний торт "Два горіхи". Смачна та проста у приготуванні домашня випічка з горіхами буде актуальна і до святкового столу, і до сімейного частування, адже для його приготування не потрібні ні борошно, ні молоко, ні яйця, ні крем. Спробуємо?

Як приготувати шоколадний торт "Два горіхи"

Інгредієнти:

гіркий шоколад – 2 плитки;

волоські горіхи — 200 г;

мигдаль — 200 г;

вершкове масло – 125 г;

цукор — 20 г;

яйця — 6 шт.

Спосіб приготування:

У чашу блендера поламайте 2/3 частини шоколаду, додайте горіхи та подрібніть. Крихітки мають бути середнього розміру. Яєчні білки відокремте від жовтків. Цукор розітріть з вершковим маслом до суміші світлого крему. У масу введіть по одному жовтку, продовжуючи розтирати. Наприкінці додайте горіхи із шоколадом. Білки збийте в міцну піну та обережно введіть в основну масу. Форму для випікання змастіть олією та викладіть тісто. Залишки шоколаду шматочками вдавіть у різні місця тіста. Випікайте торт за температури 180 градусів протягом 35-45 хвилин. Охолодіть, за бажанням змастіть або полийте розтопленим шоколадом та подавайте.

Як швидко почистити волоські горіхи, можна почитати у матеріалі "Телеграфа". Готуйте смачно та із задоволенням!