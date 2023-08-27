Вранці — підбадьорить, увечері розслабить: що додати до кави для незвичайного ефекту

Дивовижний напій для чудового ефекту

Якщо ви вже скуштували всі сорти кави в навколишніх кав’ярнях, пропонуємо звернути увагу на незвичайні види кавових напоїв. Один із таких нестандартних напоїв – це кава з какао.

Такий напій називається мокачіно і має дивовижну властивість — вранці він вміє підбадьорити, а ввечері — розслабити. Варіантів приготування такого напою безліч — з алкоголем, голлівудською, румунською, ягодами і без. Однак сьогодні за рецептом Shuba ми приготуємо мокачіно з корицею в турці.

Як приготувати каву з корицею і какао

Інгредієнти на 2 порції:

кава мелена — 2 ч. л.;

какао-порошок — 1 ст. л.;

вода — 1 склянка;

кориця мелена — 1/2 ч. л.;

цукор — до свого смаку.

Спосіб приготування:

У турку насипте мелену каву, туди ж додайте какао-порошок та мелену корицю. Все залийте холодною водою Турку поставте на вогонь. Зачекайте, коли на поверхні з’являться бульбашки – це має статися ще до закипання). Після цього заберіть турку з вогню. Процідіть напій і за бажанням додайте в неї цукор. Кава з какао та корицею готова.

А ви знали, що якість кави можна визначити ще у магазині? У матеріалі "Телеграф" ви можете дізнатися, як це зробити.