Вранці — підбадьорить, увечері розслабить: що додати до кави для незвичайного ефекту
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Дивовижний напій для чудового ефекту
Якщо ви вже скуштували всі сорти кави в навколишніх кав’ярнях, пропонуємо звернути увагу на незвичайні види кавових напоїв. Один із таких нестандартних напоїв – це кава з какао.
Такий напій називається мокачіно і має дивовижну властивість — вранці він вміє підбадьорити, а ввечері — розслабити. Варіантів приготування такого напою безліч — з алкоголем, голлівудською, румунською, ягодами і без. Однак сьогодні за рецептом Shuba ми приготуємо мокачіно з корицею в турці.
Як приготувати каву з корицею і какао
Інгредієнти на 2 порції:
- кава мелена — 2 ч. л.;
- какао-порошок — 1 ст. л.;
- вода — 1 склянка;
- кориця мелена — 1/2 ч. л.;
- цукор — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- У турку насипте мелену каву, туди ж додайте какао-порошок та мелену корицю. Все залийте холодною водою
- Турку поставте на вогонь. Зачекайте, коли на поверхні з’являться бульбашки – це має статися ще до закипання). Після цього заберіть турку з вогню.
- Процідіть напій і за бажанням додайте в неї цукор. Кава з какао та корицею готова.
А ви знали, що якість кави можна визначити ще у магазині? У матеріалі "Телеграф" ви можете дізнатися, як це зробити.