Незвичайний рецепт до Горіхового Спасу: простий рецепт шоколадної ковбаски з дитинства

Приголомшлива насолода з простих продуктів

Важлива дата в календарі свят на серпень – Горіховий Спас. Традиційно його відзначають у вівторок, 22 серпня, готуючи на святковий стіл випічку, десерти з горіхами та фруктами, хліб та горіхову настоянку. Якщо ви шукаєте, що приготувати з горіхів – цей рецепт саме для вас

Улюблена ще з дитинства шоколадна ковбаска з горіхами за рецептом "УНІАН" – чудовий варіант горіхового десерту до святкового столу. Але і до сімейного столу ця проста і смачна насолода буде цілком доречною. Готувати її нескладно — вам знадобляться лише п’ять інгредієнтів та трохи часу. Пробуємо?

Як приготувати шоколадну ковбаску з волоськими горіхами

Інгредієнти:

печиво вершкове – 250 г;

какао — 3 ст.л;

згущене молоко — 200 г;

горіхи волоські — 100 г;

вершкове масло — 100 г.

Спосіб приготування:

Печиво розімніть у крихту і перекладіть у ємність. Подрібніть волоські горіхи та разом з какао-порошком додайте до печива. Вершкове масло розм’якшіть, додайте печиво. Туди ж влийте молоко, що згущує|згущає|, і вимісіть масу руками до однорідності. Розстеліть на стіл харчову плівку і викладете на неї масу, що вийшла. Сформуйте ковбаску, загорніть її у плівку. Поверніть краї та покладіть десерт у холодильник. Діставати та пробувати десерт можна через 2-3 години.

До речі, до Горіхового Спасу можна приготувати шарлотку за класичним рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте!