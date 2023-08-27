Незвичайний рецепт до Горіхового Спасу: простий рецепт шоколадної ковбаски з дитинства
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Приголомшлива насолода з простих продуктів
Важлива дата в календарі свят на серпень – Горіховий Спас. Традиційно його відзначають у вівторок, 22 серпня, готуючи на святковий стіл випічку, десерти з горіхами та фруктами, хліб та горіхову настоянку. Якщо ви шукаєте, що приготувати з горіхів – цей рецепт саме для вас
Улюблена ще з дитинства шоколадна ковбаска з горіхами за рецептом "УНІАН" – чудовий варіант горіхового десерту до святкового столу. Але і до сімейного столу ця проста і смачна насолода буде цілком доречною. Готувати її нескладно — вам знадобляться лише п’ять інгредієнтів та трохи часу. Пробуємо?
Як приготувати шоколадну ковбаску з волоськими горіхами
Інгредієнти:
- печиво вершкове – 250 г;
- какао — 3 ст.л;
- згущене молоко — 200 г;
- горіхи волоські — 100 г;
- вершкове масло — 100 г.
Спосіб приготування:
- Печиво розімніть у крихту і перекладіть у ємність.
- Подрібніть волоські горіхи та разом з какао-порошком додайте до печива.
- Вершкове масло розм’якшіть, додайте печиво. Туди ж влийте молоко, що згущує|згущає|, і вимісіть масу руками до однорідності.
- Розстеліть на стіл харчову плівку і викладете на неї масу, що вийшла. Сформуйте ковбаску, загорніть її у плівку. Поверніть краї та покладіть десерт у холодильник. Діставати та пробувати десерт можна через 2-3 години.
До речі, до Горіхового Спасу можна приготувати шарлотку за класичним рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте!