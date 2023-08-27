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Незвичайний рецепт до Горіхового Спасу: простий рецепт шоколадної ковбаски з дитинства

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Шоколадна ковбаска з горіхами — чудовий десерт
Шоколадна ковбаска з горіхами — чудовий десерт. Фото food.segodnya.ua

Приголомшлива насолода з простих продуктів

Важлива дата в календарі свят на серпень – Горіховий Спас. Традиційно його відзначають у вівторок, 22 серпня, готуючи на святковий стіл випічку, десерти з горіхами та фруктами, хліб та горіхову настоянку. Якщо ви шукаєте, що приготувати з горіхів – цей рецепт саме для вас

Улюблена ще з дитинства шоколадна ковбаска з горіхами за рецептом "УНІАН" – чудовий варіант горіхового десерту до святкового столу. Але і до сімейного столу ця проста і смачна насолода буде цілком доречною. Готувати її нескладно — вам знадобляться лише п’ять інгредієнтів та трохи часу. Пробуємо?

Як приготувати шоколадну ковбаску з волоськими горіхами

Інгредієнти:

  • печиво вершкове – 250 г;
  • какао — 3 ст.л;
  • згущене молоко — 200 г;
  • горіхи волоські — 100 г;
  • вершкове масло — 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Печиво розімніть у крихту і перекладіть у ємність.
  2. Подрібніть волоські горіхи та разом з какао-порошком додайте до печива.
  3. Вершкове масло розм’якшіть, додайте печиво. Туди ж влийте молоко, що згущує|згущає|, і вимісіть масу руками до однорідності.
  4. Розстеліть на стіл харчову плівку і викладете на неї масу, що вийшла. Сформуйте ковбаску, загорніть її у плівку. Поверніть краї та покладіть десерт у холодильник. Діставати та пробувати десерт можна через 2-3 години.

До речі, до Горіхового Спасу можна приготувати шарлотку за класичним рецептом "Телеграфа". Спробуйте і не пошкодуєте!

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