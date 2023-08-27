У цих котлетах ні грама борошна і лише жменя фаршу: секретний рецепт

Готуватимете такі котлети щодня

Ми звикли при слові котлети представляти ароматну м’ясну страву з часником у панірувальних сухарях – це найпопулярніший рецепт. А якщо здивувати своїх близьких і приготувати щось незвичайне?

Сьогодні ми з "Бабусиними рецептами" пропонуємо урізноманітнити повсякденне меню смачними котлетами з кабачками. Їхня перевага — у рецепті немає жодного грама борошна, тому такими котлетами ви можете ласувати чи не щодня. Спробуємо?

Як приготувати кабачкові котлети без борошна?

Інгредієнти:

кабачок — 1 шт.;

морква – 1 шт.;

картопля – 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

курячий фарш – 300 г;

петрушка – 30 г;

часник – 1 зубчик;

яйця – 2 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

базилік — 0,5 ч.л.;

панірувальні сухарі – 4 ст.л.

Спосіб приготування:

Кабачок миємо, видаляємо плодоніжку і натираємо на великій тертці. Солимо і залишаємо на 20 хвилин. Після вказаного часу кабачок потрібно віджати від соку. Моркву та очищену картоплю дрібно натираємо. Цибулю нарізаємо на невеликі шматочки, разом із кабачком додаємо до овочів. Дрібно нарізану петрушку та фарш додаємо в овочеву масу. Туди ж розбиваємо яйця, пропускаємо через прес зубчик часнику, висипаємо базилік та панірувальні сухарі. Перемішуємо всі інгредієнти до однорідного стану, залишаємо на 15 хвилин. Столовою ложкою викладаємо котлети в розігріту з олією сковороду, обсмажуємо з обох боків по 4 хвилини на середньому вогні. Страва готова.

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