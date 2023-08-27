У цих котлетах ні грама борошна і лише жменя фаршу: секретний рецепт
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Готуватимете такі котлети щодня
Ми звикли при слові котлети представляти ароматну м’ясну страву з часником у панірувальних сухарях – це найпопулярніший рецепт. А якщо здивувати своїх близьких і приготувати щось незвичайне?
Сьогодні ми з "Бабусиними рецептами" пропонуємо урізноманітнити повсякденне меню смачними котлетами з кабачками. Їхня перевага — у рецепті немає жодного грама борошна, тому такими котлетами ви можете ласувати чи не щодня. Спробуємо?
Як приготувати кабачкові котлети без борошна?
Інгредієнти:
- кабачок — 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- картопля – 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- курячий фарш – 300 г;
- петрушка – 30 г;
- часник – 1 зубчик;
- яйця – 2 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- базилік — 0,5 ч.л.;
- панірувальні сухарі – 4 ст.л.
Спосіб приготування:
- Кабачок миємо, видаляємо плодоніжку і натираємо на великій тертці. Солимо і залишаємо на 20 хвилин. Після вказаного часу кабачок потрібно віджати від соку.
- Моркву та очищену картоплю дрібно натираємо. Цибулю нарізаємо на невеликі шматочки, разом із кабачком додаємо до овочів.
- Дрібно нарізану петрушку та фарш додаємо в овочеву масу. Туди ж розбиваємо яйця, пропускаємо через прес зубчик часнику, висипаємо базилік та панірувальні сухарі. Перемішуємо всі інгредієнти до однорідного стану, залишаємо на 15 хвилин.
- Столовою ложкою викладаємо котлети в розігріту з олією сковороду, обсмажуємо з обох боків по 4 хвилини на середньому вогні. Страва готова.
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