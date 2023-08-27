Затьмарить навіть улюблений майонез: класичний часниковий соус для салатів, картоплі та риби

Десять хвилин — і соус готовий

Як часто ви подаєте соус до улюблених страв? Тільки давайте не згадуватимемо про майонез. Хоч це і найпоширеніший соус на наших кухнях, але якість покупного бажає кращого.

Якщо ви думаєте, що приготувати соус у домашніх умовах дорого, то це не так. Безперечний доказ — рецепт часникового соусу від Shuba. Для його приготування вам знадобляться лише кілька основних інгредієнтів – це вершки, часник, петрушка та спеції. За десять хвилин у вас на столі буде нереально смачний соус.

Як приготувати класичний часниковий соус.

Інгредієнти на 4 порції:

вода — 120 мл;

часник, зубчики — 2 шт.;

часник сушений — 3 г;

вершки 15% — 250 мл;

петрушка, гілочка — 5 г;

крохмаль кукурудзяний — 15 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Половину вказаного об’єму води налийте в каструлю та доведіть на середньому вогні до кипіння. Додайте часник та часниковий порошок і варіть на маленькому вогні, поки вода майже не випарується – це має зайняти близько 5 хвилин. Після цього додайте в каструлю густі вершки, петрушку, сіль і перець. Воду, що залишилася, змішайте з кукурудзяним крохмалем і додайте в соус. Постійно помішуючи, готуйте до загусання маси та однорідної консистенції соусу. Після додавання крохмалю соус буде готовий десь за 3 хвилини.

Часниковий соус відмінно підходить ароматній картоплі фрі, салатам, сендвічам, рибі, овочам гриль. Він надасть стравам трохи гостроти та пікантності.