Затьмарить навіть улюблений майонез: класичний часниковий соус для салатів, картоплі та риби
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Десять хвилин — і соус готовий
Як часто ви подаєте соус до улюблених страв? Тільки давайте не згадуватимемо про майонез. Хоч це і найпоширеніший соус на наших кухнях, але якість покупного бажає кращого.
Якщо ви думаєте, що приготувати соус у домашніх умовах дорого, то це не так. Безперечний доказ — рецепт часникового соусу від Shuba. Для його приготування вам знадобляться лише кілька основних інгредієнтів – це вершки, часник, петрушка та спеції. За десять хвилин у вас на столі буде нереально смачний соус.
Як приготувати класичний часниковий соус.
Інгредієнти на 4 порції:
- вода — 120 мл;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- часник сушений — 3 г;
- вершки 15% — 250 мл;
- петрушка, гілочка — 5 г;
- крохмаль кукурудзяний — 15 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Половину вказаного об’єму води налийте в каструлю та доведіть на середньому вогні до кипіння. Додайте часник та часниковий порошок і варіть на маленькому вогні, поки вода майже не випарується – це має зайняти близько 5 хвилин. Після цього додайте в каструлю густі вершки, петрушку, сіль і перець.
- Воду, що залишилася, змішайте з кукурудзяним крохмалем і додайте в соус.
- Постійно помішуючи, готуйте до загусання маси та однорідної консистенції соусу. Після додавання крохмалю соус буде готовий десь за 3 хвилини.
Часниковий соус відмінно підходить ароматній картоплі фрі, салатам, сендвічам, рибі, овочам гриль. Він надасть стравам трохи гостроти та пікантності.