Цієї пісної намазки будете їсти банку за раз: фантастична ікра з буряка

Її можна їсти одразу, а можна заготовити на зиму

Намазки на хліб — чудовий спосіб урізноманітнити святковий стіл. Якщо ви вже готувати класичну рибну намазку, зверніть увагу на цей рецепт пісної овочевої заготівлі на зиму.

Закуска виходить проста, але дуже смачна. Її можна заготовити на зиму, а можна — з’їсти одразу з хлібом. Рецептом поділились на Ukr.Media.

Інгредієнти:

500 гр. буряка;

2 цибулини;

1 солодкий перець;

300 гр. свіжих помідорів;

3 ст. л. рослинної олії;

сіль ~ 1 ч. л. без гірки;

перець за смаком;

часник — 2-3 зубчики;

лавровий лист — 1 шт.

Спосіб приготування:

Нарізаємо цибулю і обсмажуємо кілька хвилин на олії. Потім додаємо до цибулі солодкий перець, нарізаний шматочками. Продовжуємо обсмажувати. Буряк натираємо на терці. Відправляємо до обсмаженої цибулі з перцем. Поки буряк обсмажується, натираємо помідори. Отриманий м'якуш відправляємо до овочів. Накриваємо страву кришкою та тушкуємо на середньому вогні близько 15 хвилин. Потім додаємо сіль та тушкуємо ще 5-7 хвилин, щоб випарувалась вся волога. В кінці додаємо часник, чорний перець та лавровий лист. Перемішуємо і даємо настоятися.

Для заготівлі гарячу ікру перекладаємо в стерилізовані банки і закриваємо кришками. Також ми ділились рецептом смачного кабачкового лечо.