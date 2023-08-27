Унікальний пісний рецепт капусти від латвійських кухарів: всі забудуть, що у страві немає м’яса

Секрет у тому, щоб готувати квашену капусту, а не свіжу

Тушкована капуста — дуже ситна і смачна страва. Її можна приготувати зі свіжої капусти. Та особливо яскравий смак буде мати страва, приготована з квашеного продукту. Успенський піст — чудова нагода відкрити ту саму останню банку квашеної капусти.

Як правильно і смачно приготувати тушковану квашену капусту, розповіли на порталі Ukr.Media. Цей рецепт запозичений з латиської кухні. Cекрет полягає у використанні квашеної капусти і великої кількості моркви.

Інгредієнти:

1 кілограм капусти квашеної

0,6 кг моркви

3 цибулини

рослинна олія

1-2 чайні ложки кмину

Спосіб приготування:

Моркву чистимо і натираємо на дрібну тертку. В каструлю з товстим дном наливаємо трохи олії і ставимо її на вогонь. Цибулю дрібно кришимо і обсмажуємо. Додаємо терту моркву і томимо їх трохи разом. Потім кладемо квашену капусту і заливаємо водою. Вода повинна бути приблизнов один рівень з шаром капусти. Залишаємо тушкуватися до готовності. Приблизно через 30 хвилин додаємо кмин і продовжуємо далі тушкувати до м'якості.

Виходить дуже смачна пісна страва. Також можна додати у соус до капусти гірчицю — ми розповідали, навіщо.