Унікальний пісний рецепт капусти від латвійських кухарів: всі забудуть, що у страві немає м’яса
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Секрет у тому, щоб готувати квашену капусту, а не свіжу
Тушкована капуста — дуже ситна і смачна страва. Її можна приготувати зі свіжої капусти. Та особливо яскравий смак буде мати страва, приготована з квашеного продукту. Успенський піст — чудова нагода відкрити ту саму останню банку квашеної капусти.
Як правильно і смачно приготувати тушковану квашену капусту, розповіли на порталі Ukr.Media. Цей рецепт запозичений з латиської кухні. Cекрет полягає у використанні квашеної капусти і великої кількості моркви.
Інгредієнти:
- 1 кілограм капусти квашеної
- 0,6 кг моркви
- 3 цибулини
- рослинна олія
- 1-2 чайні ложки кмину
Спосіб приготування:
- Моркву чистимо і натираємо на дрібну тертку. В каструлю з товстим дном наливаємо трохи олії і ставимо її на вогонь.
- Цибулю дрібно кришимо і обсмажуємо. Додаємо терту моркву і томимо їх трохи разом.
- Потім кладемо квашену капусту і заливаємо водою. Вода повинна бути приблизнов один рівень з шаром капусти.
- Залишаємо тушкуватися до готовності. Приблизно через 30 хвилин додаємо кмин і продовжуємо далі тушкувати до м'якості.
Виходить дуже смачна пісна страва. Також можна додати у соус до капусти гірчицю — ми розповідали, навіщо.