Ця дешева закуска зникне зі столу — обернутись не встигнете: рецепт бюджетної намазки з кількох продуктів
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Ідеально як до святкового столу, так і на щодень
Ми розповідали, як приготувати класичну рибну намазку на бутерброди. Тепер ділимось дещо незвичним рецептом паштету, який, однак, використовує відмінне поєднання продуктів.
У складі цієї намазки є оселедець та морква, що чудово відтіняють один одного. Така намазка буде ідеальна, якщо вам терміново потрібно перекусити, адже готується вона дуже швидко. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- оселедець — 250 г;
- морква — 2 шт.;
- плавлений сирок — 1 шт.;
- масло — 80 г.
Спосіб приготування:
- Солений оселедець розбираємо на філе, вибираємо з нього кісточки. Моркву запікаємо або відварюємо.
- В чашу блендера перекладаємо рибу, моркву, сир та вершкове масло. Змішуємо до однорідної консистенції та куштуємо.
- Перчимо, за потреби підсолюємо. Знову перемішуємо.
Маса виходить ніжна та дуже приємна на смак. За бажанням можна додати трохи гострого перцю, якщо хочете, щоб смакувало пікантніше. Також можна додавати будь-яку улюблену зелень — кріп, петрушку тощо. Також ми розповідали, як готувати бабагануш.