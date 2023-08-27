Ця дешева закуска зникне зі столу — обернутись не встигнете: рецепт бюджетної намазки з кількох продуктів

Ідеально як до святкового столу, так і на щодень

Ми розповідали, як приготувати класичну рибну намазку на бутерброди. Тепер ділимось дещо незвичним рецептом паштету, який, однак, використовує відмінне поєднання продуктів.

У складі цієї намазки є оселедець та морква, що чудово відтіняють один одного. Така намазка буде ідеальна, якщо вам терміново потрібно перекусити, адже готується вона дуже швидко. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

оселедець — 250 г;

морква — 2 шт.;

плавлений сирок — 1 шт.;

масло — 80 г.

Спосіб приготування:

Солений оселедець розбираємо на філе, вибираємо з нього кісточки. Моркву запікаємо або відварюємо. В чашу блендера перекладаємо рибу, моркву, сир та вершкове масло. Змішуємо до однорідної консистенції та куштуємо. Перчимо, за потреби підсолюємо. Знову перемішуємо.

Маса виходить ніжна та дуже приємна на смак. За бажанням можна додати трохи гострого перцю, якщо хочете, щоб смакувало пікантніше. Також можна додавати будь-яку улюблену зелень — кріп, петрушку тощо. Також ми розповідали, як готувати бабагануш.