Найпростіше тісто без яєць: пиріг з ягодами, що моментально готується
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Можна взяти будь-які ягоди і щоразу отримувати новий смак
Ми ділились рецептом смачного пісного тіста, яке ідеально підходить для смаження пиріжків. Тепер ділимось класичним рецептом ягідного пирога.
Пиріг ягідний, але з цим тістом можна використовувати фрукти, наприклад, яблука, сливи або груші — буде дуже смачно. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 100 г борошна
- 100 г цукру
- 100 г вершкового масла
- 100 г вівсяних пластівців
- 0,5 кг ягід чи фруктів
- 1 столова ложка крохмалю
- 1 столова ложка цукрової пудри
Спосіб приготування:
- В миску всипаємо борошно та цукор. Додаємо до сипучих речовин кубики холодного масла.
- Швидко перетираємо все пальцями на крихту. Можна скористатись блендером.
- Всипаємо до готової крихти вівсяні пластівці швидкого приготування. Все разом перетираємо на крихту.
- У форму для випічки викладаємо цілі ягоди або шматочки фруктів. Змішуємо крохмаль і цукрову пудру. Цією сумішшю присипаємо ягоди.
- Все акуратно перемішуємо, рівномірно розподіляємо начинку по формі. Завдяки крохмалю начинка буде не водянистою, а стане наче густе варення.
- Зверху на ягоди висипаємо крихту, розподіляємо, не утрамбовуючи. Ставимо майбутній пиріг в розігріту до 180 градусів духовку.
- Випікаємо пиріг орієнтовно 25 хвилин. За цей час верх має підзолотитися. Перед подачею найкраще дати пирогу трохи охолонути.
Виходить дуже смачно і готується нескладно. Подавати цей пиріг найкраще з білим морозивом. Ми розповідали, як приготувати його вдома.