Найпростіше тісто без яєць: пиріг з ягодами, що моментально готується

Можна взяти будь-які ягоди і щоразу отримувати новий смак

Ми ділились рецептом смачного пісного тіста, яке ідеально підходить для смаження пиріжків. Тепер ділимось класичним рецептом ягідного пирога.

Пиріг ягідний, але з цим тістом можна використовувати фрукти, наприклад, яблука, сливи або груші — буде дуже смачно. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

100 г борошна

100 г цукру

100 г вершкового масла

100 г вівсяних пластівців

0,5 кг ягід чи фруктів

1 столова ложка крохмалю

1 столова ложка цукрової пудри

Спосіб приготування:

В миску всипаємо борошно та цукор. Додаємо до сипучих речовин кубики холодного масла. Швидко перетираємо все пальцями на крихту. Можна скористатись блендером. Всипаємо до готової крихти вівсяні пластівці швидкого приготування. Все разом перетираємо на крихту. У форму для випічки викладаємо цілі ягоди або шматочки фруктів. Змішуємо крохмаль і цукрову пудру. Цією сумішшю присипаємо ягоди. Все акуратно перемішуємо, рівномірно розподіляємо начинку по формі. Завдяки крохмалю начинка буде не водянистою, а стане наче густе варення. Зверху на ягоди висипаємо крихту, розподіляємо, не утрамбовуючи. Ставимо майбутній пиріг в розігріту до 180 градусів духовку. Випікаємо пиріг орієнтовно 25 хвилин. За цей час верх має підзолотитися. Перед подачею найкраще дати пирогу трохи охолонути.

Виходить дуже смачно і готується нескладно. Подавати цей пиріг найкраще з білим морозивом. Ми розповідали, як приготувати його вдома.